Resgate de corpos vai se estender ao longo da noite, diz Tarcísio

Vinhedo (SP)

O trabalho de resgate dos corpos das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, deverá avançar noite adentro, segundo o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele conversou com jornalistas próximo ao local da queda do avião que resultou em 61 mortos.

"A gente vai providenciar mais refletores e esse trabalho vai se estender ao longo da noite, para que a gente possa fazer o quanto antes, retirar os corpos, facilitar ao máximo a investigação", disse.

O governador Tarcísio de Freitas fala com jornalista em Vinhedo, próximo a local da queda do avião com 61 pessoas a bordo - Carla Carniel/Reuters

Tarcísio ainda afirmou que as vítimas retiradas do que sobrou da aeronave serão levadas para a sede do IML (Instituto Médico Legal) na cidade de São Paulo, onde há mais estrutura para dar celeridade à identificação.

Descrevendo o ambiente como um cenário de tristeza, o governador comentou que havia corpos dentro do avião. "A retirada desses corpos vai depender do trabalho pericial", afirmou. Ele também comentou que a maior parte das pessoas a bordo residia no estado do Paraná.

Os três primeiros corpos foram retirados do local por volta das 20h, segundo o governo paulista. O IML central de São Paulo será fechado para trabalho exclusivo às vítimas de Vinhedo.

O avião com 61 pessoas a bordo caiu em uma área residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo no início da tarde desta sexta (9), segundo a Defesa Civil. De acordo com a empresa Voepass, antiga Passaredo, ninguém sobreviveu ao acidente da aeronave de modelo ATR 72-500.

O desastre é o mais letal do país desde 2007, quando um acidente com o voo 3504 da TAM nos arredores do aeroporto de Congonhas deixou 199 mortos, e um dos dez piores já registrados no Brasil.

O avião, que viajava de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo), desceu em queda livre, girando, até atingir a área de uma casa no condomínio Recanto Florido, no bairro Capela. A Voepass apontou inicialmente que o voo 2283 tinha 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo e depois atualizou o número para 57 passageiros.

O avião, de porte médio, deveria chegar às 13h54 em Guarulhos e perdeu 3.300 metros de altitude em menos de um minuto, segundo o site Flight Aware, que monitora voos em tempo real ao redor do mundo. A aeronave começou a perder altitude às 13h20.

Segundo o Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), da Força Aérea Brasileira (FAB), o avião deixou de responder às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo às 13h21. O piloto não teria declarado emergência ou reportado estar sob condições meteorológicas adversas. O órgão informou que o vôo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20 e, às 13h22 um minuto após deixar de responder, houve a perda de contato com o radar.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho afirmou em entrevista coletiva que o governo Lula (PT) abriu inquérito para investigar as causas do acidente de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9).

Segundo Costa Filho, "até o momento não se identificou nenhum contato da aeronave, dos pilotos, com as torres de controles". A declaração do ministro foi dada em coletiva de imprensa embaixo de chuva dentro do condomínio Recanto Florido, onde aconteceu a queda.

Os governadores Tarcísio Freitas, de São Paulo, e Ratinho Júnior, do Paraná, estavam ao lado do representante do presidente.

O ministro ressaltou a importância do trabalho coletivo entre os poderes. Ratinho lamentou o ocorrido e disse que é amigo de amigos de alguns passageiros vitimados na queda.

Segundo o governador, os familiares das vítimas estão em um hotel para coleta de sangue que deve ajudar a identificar alguns corpos. "Para nós é um dia muito triste", afirmou o mandatário.