Dias de fogo deixam caos em cidades paulistas, com fuligem e muita fumaça no ar

Barretos (SP)

Treminhões carregados de cana-de-açúcar trafegavam com muita cautela às 3h deste sábado (24) na rodovia Altino Arantes, em Morro Agudo (SP). Pudera, os focos de incêndio registrados desde a última quinta-feira (22) em toda a região de Ribeirão Preto (SP) fizeram com que as cidades fossem atingidas por uma nuvem de fumaça e um forte cheiro de queimado que persistem durante a manhã.

Os reflexos das queimadas que atingiram, e ainda atingem, municípios do interior incluem também a fuligem de cana-de-açúcar, cenário que remonta ao período pré-fim da queima nas lavouras. Moradores de cidades com forte produção sucroenergética tiveram seus quintais cobertos por fuligem neste sábado —o setor alega que os focos são criminosos.

Cerca de 20 municípios tiveram incêndios nas últimas 48 horas, provocando a suspensão de aulas, paralisação no tráfego de veículos em rodovias, evacuação de fábricas, saída de moradores de suas casas e até mortes.

Fumaça densa de incêndios encobriu a cidade de Ribeirão Preto, no interior de SP, nesta sexta (23) - Joel Silva/Fotoarena/Folhapress

Na zona rural entre Morro Agudo e Jaborandi, a Folha detectou dois incêndios durante a madrugada. Colina, vizinha a Barretos, também registrou um incêndio, e o ar cinzento que foi detectado durante o dia no interior paulista também era perceptível mesmo durante a madrugada. Em Orlândia, próximo à via Anhanguera, dois focos de fogo foram vistos na madrugada.

Um trecho de 60 quilômetros da Altino Arantes, que além de Morro Agudo passa pelos municípios de Orlândia, Nuporanga, Sales Oliveira e Batatais, estava impregnado de um forte cheiro de fumaça, que também se assemelhava a uma neblina. Automóveis e caminhões trafegavam com o pisca alerta ligado.

Na noite desta sexta, dois grandes incêndios atingiram áreas de mata em Ribeirão Preto, cidade em que chegou a haver suspensão de operações de linhas de ônibus na rodoviária devido aos bloqueios existentes em algumas rodovias. Um deles, à noite, se aproximou de um condomínio.

Moradora de Ribeirão, Gabriela Leite disse que não conseguiu dormir esta noite devido ao forte cheiro de fumaça que entrou em seu apartamento. "Apesar de deixar tudo fechado, parece que botaram fogo na sala de casa", disse.

Na região de São José do Rio Preto, foram registrados cerca de 30 chamados de incêndios nesta sexta em cidades como Monte Aprazível, Olímpia e Adolfo, e as aulas foram suspensas em Urupês e Ubarana.

Em Urupês, dois empregados de uma usina morreram enquanto tentavam combater as chamas.

Já na região de Piracicaba, desde terça-feira (20) brigadas de incêndio atuam num fogo que atingiu a estação ecológica de Ibicatu.

Na região central do estado, um carro foi queimado próximo ao distrito de Bueno de Andrada, em Araraquara, por conta do fogo às margens da rodovia. O fogo atingiu também Boa Esperança do Sul e Dourado, cidade em que moradores no entorno de uma área atingida por incêndio tiveram de deixar suas casas.

Atingidas por incêndios, Orlândia, Jaboticabal, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araraquara estão entre os dez municípios que mais produziram cana no ano passado em São Paulo, de acordo com dados da Secretaria da Agricultura.

A Orplana (Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil) repudiou os incêndios na região de Ribeirão Preto, apontados por ela como criminosos.

"As queimadas prejudicam o meio ambiente, a segurança das pessoas e também a rentabilidade dos produtores rurais. Diante da baixa umidade do ar, falta de chuvas e temperaturas elevadas, toda a cadeia de produção da cana-de-açúcar está mobilizada contra os incêndios e comprometida com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente", diz a organização.

Os problemas não se restringem ao estado de São Paulo. No Triângulo Mineiro, funcionários de uma indústria de fertilizantes de Uberaba tiveram de ser evacuados por conta de um incêndio numa área perto da empresa. Não houve feridos. Outros três incêndios foram registrados no município nesta sexta-feira.

GABINETE DE CRISE

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) criou um gabinete de crise para atuar nas queimadas e o Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil estadual colocou 30 cidades em alerta máximo devido a focos ativos. São localidades que estão com baixa umidade relativa do ar e também enfrentam uma onda de calor.

Tarcísio era aguardado na noite desta sexta no Parque do Peão de Barretos, para visitar novamente a Festa do Peão de Boiadeiro, desta vez com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na última sexta, ele foi homenageado pela organização da Festa do Peão de Barretos em plena arena com o título de Independente Honorário, dado pela associação Os Independentes, organizadora da principal festa sertaneja do país.

Porém, ele não foi, de acordo com o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, que o representou, por ter ficado em São Paulo coordenando o gabinete de crise. "Muitos pontos de incêndio, áreas afetadas, nosso Corpo de Bombeiros trabalhando, Defesa Civil, incansavelmente para mitigar esses problemas", afirmou o secretário.