Tarcísio sobrevoa áreas afetadas por incêndios no interior de SP

São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobrevoou na manhã deste sábado (24) regiões do interior de São Paulo afetadas pelos incêndios de grande proporção registrados na sexta-feira (23).

Conforme o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil, atualmente, 34 cidades estão em alerta máximo para queimadas, e 24 enfrentam focos ativos de incêndio. As localidades em questão sofrem com baixa umidade do ar e elevado risco devido à onda de calor que afeta todo o estado.

O número de municípios em alerta máximo neste sábado é maior do que o registrado na sexta-feira (23), quando eram 30.

Fumaça encobriu o céu de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nesta sexta (23) - Joel Silva - 23.ago.24/Fotoarena/Folhapress

Tarcísio sobrevoou a região acompanhado do coronel Henquel Ricardo Pereira, coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo. Não foi informado o nome ou quantas cidades serão monitoradas pelo governador.

Na sexta-feira, a situação levou o governador a criar um gabinete de crise para atuar nas queimadas.

Os incêndios de grandes proporções que atingiram o estado cobriram cidades de fumaça, bloquearam rodovias e mataram dois funcionários de uma usina que tentavam ao tentar combater o fogo, em Urupês.



Segundo o governo de São Paulo, mais de 7.300, entre profissionais e voluntários, estão mobilizados no combate às chamas e na orientação da população. O gabinete de pronta resposta, instalado nesta sexta-feira, permanece ativo na Operação SP Sem Fogo, com especialistas da Defesa Civil e das secretarias de Segurança Pública, Agricultura e Abastecimento, e Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

Na tarde de sexta, Ribeirão Preto tinha o céu encoberto por fumaça e poeira, ganhando tom avermelhado, como consequência do fogo e da estiagem. Brodowski, Pitangueiras, Batatais e Bebedouro também foram atingidas.

Com mais de 200 quilômetros de distância em relação a Ribeirão Preto, as cidades de Campinas e Jundiaí também tinham céu encoberto.

Na capital paulista, o pôr do sol ficou avermelhado. A principal causa, nesse caso, é a fumaça de incêndios na região da amazônia, mas o fogo no interior do estado também tinha pequena parcela na piora da qualidade do ar. Em diversos pontos da cidade era possível observar fuligem.

Céu vermelho é um fenômeno ótico, provocado pela refração de raios solares na poeira e fuligem. Em períodos de seca e, sobretudo, com a ocorrência de queimadas, o acúmulo dessas partículas é mais intenso. É sinal claro de que a qualidade do ar está ruim.

