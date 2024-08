Lira cria comissão para acompanhar investigações de queda de avião da Voepass

Brasília

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), oficializou a criação de uma comissão externa da Casa para acompanhar as investigações sobre a queda do avião da Voepass em área residencial de Vinhedo, interior de São Paulo, no começo do mês.

A comissão será formada por 37 parlamentares e terá como coordenador o deputado Bruno Ganem (Podemos-SP), que apresentou requerimento, no próprio dia do acidente, pedindo a criação do colegiado. Integram o colegiado deputados dos partidos Podemos, PT, União Brasil, MDB, PSD, PL, PP, Republicanos, PRD, PSDB e PSB.

No requerimento, Ganem diz que a comissão permitirá "uma análise independente e transparente, garantindo que as informações sejam tratadas com a devida seriedade e que as famílias das vítimas recebam respostas adequadas".

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) - Itawi Albuquerque - 1.jul.24/Divulgação Câmara dos Deputados

"A comissão externa terá a função de acompanhar in loco o acidente e propor melhorias nas normas de segurança aérea, baseando-se nos resultados das investigações, contribuindo para a atualização das regulamentações e prevenindo novos acidentes", justifica o parlamentar.

O ato da presidência de Lira é datado de segunda-feira (19), mas foi publicado nas publicações oficiais da Casa nesta terça (20). Nele, Lira diz que a comissão externa não terá ônus para a Câmara. No documento, ele não indica por quanto tempo ela irá funcionar.

O avião comercial da empresa com 62 pessoas a bordo caiu em área residencial de Vinhedo no último dia 9. Nenhum passageiro sobreviveu. O desastre é o mais letal do país desde 2007.

A aeronave de modelo ATR 72-500 era operado pela empresa Voepass, antiga Passaredo. O voo seguia de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo), desceu em queda livre, girando, até atingir a área de uma casa no condomínio Recanto Florido, no bairro Capela.