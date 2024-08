Voepass é quarta maior companhia do país em demanda; conheça

São Paulo

A Voepass –cujo avião que transportava passageiros de Cascavel (PR) a Guarulhos (SP) caiu no interior paulista nesta sexta (9)– é hoje a quarta maior companhia aérea do Brasil em participação de mercado.

Segundo os últimos dados divulgados pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o RPK (indicador utilizado pelo setor para mediar a demanda) registrado pela Voepass correspondia a cerca de 0,6% da participação de mercado em junho deste ano.

A empresa fica atrás das três principais companhias do setor –Azul, Latam e Gol–, que detêm, juntas, mais de 99% da demanda do mercado.

Anteriormente chamada de Passaredo, a empresa anunciou em agosto de 2019 a aquisição de 100% do controle societário da MAP Linhas Aéreas, numa tentativa de aumentar suas operações no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista.

Hoje, a Voepass possui uma frota de 15 aeronaves —todas da empresa franco-italiana ATR—, que viajam a 40 destinos do país. Os aviões são dos modelos ATR 72-500, ATR 72-600 e ATR 42-500.

Segundo a Voepass, os aviões ATR são turboélices bimotores de médio porte –modelos pensados para voos regionais em rotas domésticas, geralmente em locais com infraestrutura menos sofisticada.

A companhia também tem um acordo de codeshare com a Latam, que prevê a venda de bilhetes de uma empresa aérea em voos operados por outra companhia.

Um avião da companhia com 62 pessoas a bordo caiu em uma área residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo no início da tarde desta sexta, segundo a Defesa Civil. Havia 58 passageiros e quatro tripulantes a bordo, de acordo com a Voepass.

O avião, que viajava de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo), caiu, segundo a corporação, na altura do número 2.500 da rua Edueta, no bairro Capela.