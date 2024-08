Menina de 2 anos é resgatada com vida após ficar dois dias desaparecida no RJ

Rio de Janeiro

Uma menina de dois anos de idade foi resgatada com vida em Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, após ficar dois dias desaparecida. A criança estava presa até a cintura na lama em um manguezal, próximo a sua residência, de acordo com a prefeita Lívia Bello, em vídeo divulgado em uma rede social.

A Polícia Civil afirmou, em nota, que investiga as circunstâncias do desaparecimento. Segundo familiares, a criança teria aproveitado a porta de casa aberta e saído por volta das 22h de segunda (12).

A residência fica no bairro Parati, em uma região com mato e mangue. A criança teria sobrevivido após ficar imersa na lama, o que a teria protegido do frio.

Lagoa em Araruama (RJ); criança foi resgata com vida após sumir por dois dias no município - Governo do Rio de Janeiro/Divulgação

Araruama está a 120 km da cidade do Rio de Janeiro. No dia 13, foi registrada na capital a madrugada mais fria em 13 anos —às 6h o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou temperatura de 8,3ºC na zona oeste.

O resgate da menina foi realizado por uma força-tarefa dos bombeiros com prefeitura e Polícia Civil. Levada nos braços por um agente, a criança chorava. Ela foi encaminhada depois a um hospital público, e seu estado de saúde é estável.

"A investigação está em andamento para apurar de que forma a criança desapareceu, como chegou ao local onde foi encontrada e esclarecer todos os fatos", afirmou a polícia.

"A ação foi realizada menos de 36 horas depois de o fato ser comunicado à Polícia Civil. Desde o registro do desaparecimento, na madrugada de terça-feira (13/08), a equipe da delegacia de Araruama iniciou diligências imediatamente para localizá-la. As buscas foram feitas em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Testemunhas foram ouvidas, bem como os responsáveis pela menor, e imagens de câmeras da região são analisadas", acrescentou a corporação.