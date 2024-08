Curitiba

Os programas matinais de Luiz Carlos Martins, transmitidos por décadas em rádios paranaenses, traziam mensagens, orações, músicas e muita interação com os ouvintes. Com voz simpática e potente, o radialista criou fãs e bordões como "oi, oi, gente querida!", "um beijo no coração" e "tchau, baixinha!".

Nascido em Bilac (SP) numa família humilde de cinco irmãos, com ascendência espanhola e portuguesa, começou a trabalhar cedo, como sapateiro, em Birigui (SP). Foi lá que teve seu primeiro contato com o rádio, num concurso de trava-língua que venceu. Passou em concurso para fiscal da Receita Federal e formou-se em educação física, mas seu coração era do rádio.

Trabalhou ainda em Marília, também no interior paulista, e Jacarezinho e Curitiba, no Paraná, onde atuou nas rádios Clube B2, Colombo, Atalaia e Independência, até fundar em 1999 a Banda B, "a rádio do coração", na qual trabalhou até pouco antes de morrer.

Luiz Carlos Martins Gonçalves (1949 - 2024) - Larissa Oksana/Farfalha Filmes

Tinha uma relação muito especial com o ouvinte, conta o filho, Kaio Martins. "Ele cuidava do programa como se todo dia fosse para ser especial. O ouvinte sempre foi para ele a estrela principal. Era um brilhante comunicador, porque também era um excelente ouvinte."

A filha Mariana Martins destaca seu dom de comunicar com o coração, de forma simples, como quem conversa com um amigo. "Onde tem rádio ligado não tem solidão, dizia ele, que sempre usou a voz para o bem. Ele pedia a Deus para ser a voz de quem não tem voz."

Acabou entrando para a política, e em 1988 foi vereador de Curitiba. Em 1990, foi eleito deputado estadual no Paraná, reeleito em 1994, 1998, 2002 e 2006. Foi suplente em 2010 e reeleito em 2014 e 2018.

Seu trabalho foi lembrado pela Assembleia Legislativa do Paraná, que decretou luto de três dias. O governo do estado divulgou nota de pesar e o citou como um dos maiores comunicadores do Paraná.

"Perdemos hoje o Rei do Rádio do Paraná, meu amigo Luiz Carlos Martins. Figura marcante nas casas das famílias paranaenses. Foi um empreendedor da comunicação, mas sobretudo um parlamentar e um homem público apaixonado pelo estado. Seus mandatos foram marcados por uma defesa intransigente dos mais pobres. Sua voz firme deixará saudades", disse o governador Ratinho Junior (PSD).

Adorava estar entre amigos, ouvindo histórias, e em contato com a natureza. Era apaixonado pelos três netos e cuidadoso com os dois filhos e a esposa. "Seu amor pela família, pela vida, sua fé sempre forte e inabalável, acreditando no melhor, foi um exemplo. Trabalhava com muita alegria, disposição, sem tempo ruim. Mostrou o quanto vale o esforço. Amigo leal, nos ensinou muito sobre gratidão", recorda o filho.

Luiz Carlos Martins Gonçalves morreu em 29 de junho, aos 75 anos, após cirurgia cardíaca.



coluna.obituario@grupofolha.com.br

Veja os anúncios de mortes

Veja os anúncios de missa