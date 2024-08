Exército entrega ponte provisória para veículos pesados no vale do Taquari, no RS

O Exército brasileiro entregou nesta quarta-feira (7) uma nova ponte provisória para conectar as cidades de Lajeado e Arroio do Meio, no vale do Taquari (RS).

A nova obra sobre o arroio Forqueta substitui a estrutura antiga, que ruiu com a força da enchente do rio Taquari durante as chuvas de maio no Rio Grande do Sul.

Obra provisória foi instalada após enchente de maio destruir ponte antiga - Sargento Wagner Pires/Divulgação Exército Brasileiro

A ponte metálica de 60,96 metros tem a maior capacidade de carga de uma estrutura do tipo já erguida pelo Exército brasileiro, com 80 toneladas, e vai permitir a passagem de veículos pesados como caminhões.

A montagem foi finalizada no domingo (4) com o trabalho de 90 militares do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, depois de dez dias de trabalho na construção.

Entretanto, a liberação para tráfego dos primeiros carros e caminhões deve ocorrer nesta sexta-feira (9), após a correção de uma fragilidade no acesso em Lajeado.

Segundo o tenente-coronel Humberto Costa, comandante do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, a ponte deve reduzir impactos na economia de uma região duramente atingida pela tragédia climática.

O tenente-coronel diz que motoristas "estão com muita dificuldade em fazer a transposição de Arroio do Meio para Lajeado com caminhões grandes, o que impacta na verdade nas grandes empresas da região, fazendo com que a volta aqui seja na base de mais de uma hora", diz.

O percurso, em condições normais, demoraria menos de 20 minutos. "A nossa ponte aqui com certeza vai reduzir esse tempo de deslocamento, colaborando com a parte econômica da região".

As obras nos acessos ficaram sob responsabilidade das prefeituras de Lajeado e Arroio do Meio.

Ponte com capacidade de 80 toneladas pode incentivar retomada logística - Sargento Wagner Pires/Divulgação Exército Brasileiro

A ponte terá um semáforo, e o tráfego vai ocorrer em um sentido por vez. A previsão é que a estrutura provisória seja desmontada somente depois do término de uma nova ponte de 150 metros na ERS-130, obra de R$ 14 milhões que deve ser concluída em dezembro.

A entrega da ponte ocorreu em uma nova etapa da Taquari 2, a operação militar que liderou ações de resgates, operação de hospitais de campanha e distribuição de insumos durante o pico das enchentes no estado. Agora, uma das novas prioridades é a reconstrução de estruturas danificadas.

"A Operação Taquari 2 não acabou. A engenharia do exército está toda desdobrada no terreno, desde Pelotas, passando aqui por Lajeado, Santa Maria, ou seja, no estado inteiro", disse Costa. A operação também está envolvida em atividades de reflorestamento, como a recuperação da vegetação destruída por enchentes no vale do Taquari.

Além de pontes para veículos, militares instalaram passadeiras flutuantes para o trânsito de pedestres em algumas áreas, como foi o caso entre Lajeado e Arroio do Meio. Dias após a instalação, a estrutura se rompeu devido a um volume forte de água no rio Taquari, mas não houve feridos. A travessia foi restabelecida com a ajuda de botes pneumáticos.

Segundo as Forças Armadas, a montagem da ponte provisória contou com o uso do veículo blindado Socorro Leopard 1, um tanque de combate adaptado, ara tracionar a estrutura da ponte.

"O exército está usando todos os seus meios de modo que a gente possa possibilitar a trafegabilidade em todo o estado do Rio Grande do Sul", conclui o tenente-coronel.