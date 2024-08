São Paulo registra média de 8°C na madrugada desta quarta (14)

São Paulo

A cidade de São Paulo continua registrando baixas temperaturas nesta semana. Na madrugada desta quarta-feira (14), os termômetros marcaram 8°C, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura.

A zona sul, porém, teve registros ainda menores. Na Capela do Socorro o frio bateu os 6°C, e em Engenheiro Marsilac, no extremo da cidade, 7°C.

No começo desta manhã, a temperatura subiu para 9°C na cidade. Diferente dos demais dias, a máxima pode aumentar um pouco mais, mas não deve passar dos 22°C.

Movimentação no parque da Água Branca, zona oeste de São Paulo - Danilo Verpa - 12.jul.2024/Folhapress

Segundo o CGE, uma massa de ar frio, que fez a capital paulista registrar a segunda menor temperatura do ano nesta terça (13), com 7°C pela manhã e a tarde mais fria do ano, com 13,4°C de temperatura máxima média, ainda vai manter o tempo seco e estável nos próximos dias.

"As temperaturas, de uma forma geral, seguem baixas, mas devem se elevar a partir da quinta-feira [15], em decorrência do afastamento do ar frio sobre o oceano", afirma o órgão municipal.

Na quinta, o céu deverá ter poucas nuvens na madrugada e termômetros na marca dos 11°C. No período da tarde, a expectativa é de grande amplitude térmica com elevação significativa da temperatura, com máxima de 27°C e índices de umidade do ar entre 33% e 85%.

A Defesa Civil do estado afirmou que, em razão do frio, foram realizados 140 atendimentos no Abrigo Solidário, na estação Pedro II. Do total de atendidos, 106 dormiram no local, sendo 105 homens e uma mulher.