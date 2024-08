SP terá semana com máximas acima de 30°C e baixa umidade do ar

São Paulo

A cidade de Sâo Paulo terá uma semana quente pela frente. As temperaturas máximas devem ficar perto dos 30°C, pelo menos até quinta-feira (22).

Para esta segunda (19), previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica máxima de 34°C na capital paulista. Já a mínima deve ser de 16°C.

A grande massa de ar seco que cobre o Sudeste e o Centro-Oeste do país mantém o tempo firme pelo menos até quinta-feira (22) em São Paulo, e umidade do ar abaixo dos 30%, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura.

Essa condição meteorológica facilita a propagação de queimadas e incêndios e aumenta a concentração dos poluentes nos grandes centros urbanos, acrescenta o órgão.

Cidade de São Paulo terá altas temperaturas e tempo seco nesta semana - Claudinei Queiroz - 11.jun.2024/Folhapress

Na terça (20) a temperatura máxima deve ser de 30°C na capital paulista, de acordo com o Inmet. Para quarta (21) e quinta (22) são previstas máximas de 29°C e 33°C, respectivamente.

Também está em vigor um alerta do Inmet para onda de calor, com temperaturas 5ºC acima da média.

A Defesa Civil paulista também tem alertado, via X (antigo Twitter), para a baixa umidade relativa do ar —lembrando que as pessoas devem se hidratar para evitar riscos à saúde— e também para perigo potencial de incêndios em diversas áreas do estado.