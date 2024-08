Turistas desaparecem na Bahia após irem a festa em área dominada pelo tráfico

Salvador

A Polícia Civil da Bahia investiga o desaparecimento de dois turistas sumidos desde o último sábado (24) na cidade de Eunápolis (643 km de Salvador).

Vitor Benites Teixeira e Lucas Ferreira de Sousa são de São Paulo e estavam na Bahia a passeio. Eles ficaram hospedados na casa de um amigo em Eunápolis, cidade que fica a 64 quilômetros de Porto Seguro, e visitaram praias do extremo sul do estado.

Vitor Benites Teixeira e Lucas Ferreira de Sousa desapareceram em Eunápolis (BA) - Leitor

Os dois foram vistos pela última vez na noite de sábado. Eles estavam em um bar na região de central de Eunápolis, quando se despediram do amigo e anfitrião que voltou para casa.

De lá, segundo as investigações da Polícia Civil, os dois jovens foram de carro para uma festa no bairro Juca Rosa, periferia da cidade, em uma área considerada conflagrada e com atuação de facções criminosas.

"Conseguimos identificar o último local que as vítimas frequentaram. É uma festa em uma comunidade conflagrada, dominada pelo tráfico, em um local de difícil acesso. As vítimas estiveram nessa festa", afirma o delegado Marcos Reis, responsável pela investigação do caso.

A principal linha de investigação da Polícia Civil é de sequestro, seguido de um possível homicídio e ocultação de cadáver.

Nesta quarta-feira (28), um carro carbonizado com as mesmas características do veículo usado pelos dois turistas foi localizado em uma área de mata no bairro Vila Olímpica. O carro foi recolhido e encaminhado para perícia conduzida pelo Departamento de Polícia Técnica.

Dois homens suspeitos de envolvimento no desaparecimento dos turistas foram localizados nesta quinta-feira (29), em Eunápolis, em operação da Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar.

A operação teve como objetivo identificar suspeitos de envolvimento em crimes de sequestro em Eunápolis. Dois suspeitos foram localizados bairro Alecrim 1 e tentaram fugir da abordagem policial.

Um deles usava tornozeleira eletrônica e foi preso após ter sido localizado escondido nos fundos de um estabelecimento comercial. O outro suspeito, afirma a polícia, atirou contra as equipes durante a tentativa de fuga.

Ele foi ferido, socorrido para o Hospital Regional de Eunápolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a polícia, foram encontrados com ele um revólver, munições, drogas, uma balaclava e dinheiro.