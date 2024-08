Veja a população da sua cidade em mapa interativo

São Paulo (SP)

A estimativa da população nas cidades brasileiras em 2024 é de 212,6 milhões de pessoas, segundo atualização do IBGE. Mais de 30% vivem em 48 cidades com mais de 500 mil habitantes, e 27,3% residem em 339 municípios com 100 mil a 500 mil pessoas, de acordo com dados divulgados nesta quinta (29) para os 5.570 municípios.

Do total da população brasileira, 20% mora em 15 cidades com mais de 1 milhão de pessoas, sendo 13 delas capitais. O restante está distribuído em cidades menores, sendo a menor fatia os 2% que vivem em locais com até 5.000 habitantes.

O dado já havia sido estimado pelo instituto na semana passada, quando o órgão anunciou que o número de habitantes do país deve começar a cair em 2042. Agora, o tamanho da população em 2024 foi publicado no Diário Oficial da União.