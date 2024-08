7º suspeito de provocar queimadas é preso no interior de São Paulo

São Paulo

Um homem de 32 anos foi preso por guardas civis municipais após atear fogo em área de mata em Salto, no interior de São Paulo, na teça-feira (27). Essa foi a sétima prisão no estado desde a semana passada por conta de incêndios criminosos em diferentes regiões do interior paulista.

O suspeito colocou fogo em área próxima à rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado (SP-75), no bairro São Miguel. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os guardas foram acionados para atender e encontraram vários focos de queimadas às margens da pista.

Ribeirão Preto foi uma das principais cidades do interior afetadas pela fumaça - Joel Silva/Reuters

O suspeito, segundo a pasta da segurança, estava próximo dos incêndio e confessou o crime quando abordado. Ele estava com um isqueiro.

Exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística. O caso foi registrado como incêndio no plantão da Delegacia de Itu.

Prisões

Essa foi a sétima prisão no estado desde a semana passada por conta de incêndios criminosos em diferentes regiões.

Na segunda-feira (26), três homens foram presos em Batatais, São José do Rio Preto e Jales por causarem incêndios em vegetações das cidades.

Houve outras duas prisões em Batatais, no domingo (25), e em São José do Rio Preto, no sábado (24), após um homem de 76 anos ser detido após colocar fogo em lixo em uma área de mata no Jardim Maracanã.

A outra prisão foi em Guaraci, na quarta-feira (21), após um suspeito, 26, atear fogo em vários pontos de um canavial.

Além dessas prisões, a Polícia Militar Ambiental aplicou mais de R$ 15 mil em multas em dois homens, em Porto Ferreira, por acender fogueiras para limpeza da vegetação.