Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes; veja lista

Rio de Janeiro

O Brasil tem 15 municípios com mais de 1 milhão de habitantes em 2024. É o que apontam novas estimativas divulgadas nesta quinta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

São Paulo continua no posto de cidade mais populosa do país, com 11,9 milhões de pessoas, seguida por Rio de Janeiro (6,7 milhões) e Brasília (3 milhões). A capital federal é considerada município no ranking do IBGE.

Das 15 cidades com mais de 1 milhão de pessoas, 13 são capitais, diz o instituto. Quase 42,8 milhões de habitantes vivem nos 15 municípios. O número equivale a 20,1% da população total projetada para o país em 2024 (212,6 milhões).

Guarulhos (1,3 milhão) e Campinas (1,2 milhão), ambos no estado de São Paulo, são os únicos municípios da lista que não são capitais. A data de referência dos dados é 1º de julho de 2024.

O estudo com as estimativas do IBGE é um dos parâmetros utilizados pelo TCU (Tribunal de Contas da União) para o cálculo do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). Também é referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

Segundo o IBGE, as estimativas dos municípios foram calculadas com base nas projeções da população do Brasil e das unidades da Federação, revisadas na semana passada pelo órgão, e ainda levam em conta os dados dos últimos Censos Demográficos, de 2010 e 2022. A contagem de 2022 atrasou e só foi concluída em 2023.

Movimento na região da 25 de Março, em São Paulo; capital paulista é cidade mais populosa do Brasil - Danilo Verpa - 22.dez.23/Folhapress

"As populações recenseadas nos municípios nos dois últimos Censos foram ajustadas e serviram de base para o estabelecimento da tendência de crescimento da população para as Estimativas da População até a data de referência, em 1º de julho de 2024", disse Marcio Minamiguchi, gerente de projeções e estimativas populacionais do IBGE, em nota publicada pelo instituto.

"A cada ano são incorporadas nas estimativas municipais de população as alterações de limites geográficos que porventura aconteçam entre os municípios", acrescentou o técnico.

Em 2021, antes do Censo 2022, o IBGE estimava que 17 municípios do país tinham mais de 1 milhão de habitantes.

O instituto, porém, diz que os dados de 2021 não são comparáveis com os de 2024, já que houve revisões nas projeções populacionais depois do recenseamento de 2022. Assim, não haveria uma comparação direta para o recorte dos municípios.