157 detentos são recapturados no 1º dia de saidinha em São Paulo

São Paulo

A Polícia Militar recapturou 157 detentos no estado de São Paulo no primeiro dia da saída temporária que começou na terça-feira (17). Os detidos estavam descumprindo as regras impostas pela Justiça para ter direito ao benefício, como por exemplo, proibição do uso de drogas. Todos foram reconduzidos ao sistema prisional.

Do total, 56 dos detentos foram recapturados em São Paulo e na região metropolitana. Nas primeiras horas de terça, 15 deles foram flagrados frequentando a região da cracolândia.

No interior do estado, a PM recapturou 28 detentos em Ribeirão Preto. Na região de Sorocaba foram 19; São José do Rio Preto, 14; Campinas, 11; São José dos Campos, 11; Presidente Prudente, 6; Piracicaba, 6; Santos, 3; Bauru, 2; Araçatuba, 1, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

PM durante abordagem na região central de São Paulo - Divulgação/SSP

Após a recaptura, os detentos são encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) para exame pericial e, então, levados aos Centros de Detenção Provisória ou à Penitenciária Feminina.

Para ter direito ao benefício concedido pela Justiça, os detentos devem cumprir uma série de medidas. Eles precisam permanecer na cidade informada ao Poder Judiciário, não estar nas ruas no período noturno, ficam proibidos de frequentar bares, boates, envolver-se em brigas ou praticar qualquer outro ato considerado grave perante a Justiça.

Desde o ano passado, os detentos flagrados pelos policiais infringindo as normas impostas pelo Poder Judiciário são conduzidos imediatamente ao estabelecimento prisional, conforme prevê uma portaria publicada pela SSP com a anuência da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária).

Essa é a terceira saidinha concedida pela Justiça no ano no estado. Os detentos devem voltar às penitenciárias na próxima segunda-feira (23).

Na última saída temporária, realizada entre 11 e 17 de junho, 677 detentos foram recapturados em todo o estado pelas forças de segurança.