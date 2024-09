Ameaças e ataque a faca assustam moradores de Bananal em meio a incêndios

São Paulo

Além dos incêndios que atormentam a rotina de Bananal, no interior de São Paulo, moradores andam com medo depois de dois casos, um de agressão e outro de ameaça, serem registrados na delegacia local no fim da noite do último sábado (14).

Ambos tinham as mesmas personagens: um casal que circulava em uma caminhonete Ford branca e acusava as pessoas de atearem fogo no mato, ameaçando-as com uma faca.

Segundo o registro de ocorrência, policiais militares foram abordados por um casal na rodovia SP-68, na região de Bananal, na divisa do estado com o Rio de Janeiro. Eles contaram aos agentes a história de uma confusão com um homem que estaria ateando fogo na mata, já que a mulher dele estava com um galão de gasolina.

Fumaça em encosta de morro em Bananal (SP), uma das cidades afetadas por incêndios florestais em São Paulo - Divulgação/Defesa Civil de SP

Moradores da região disseram à reportagem que conhecem a mulher, e que ela não estava tentando colocar fogo.

Em depoimento à polícia, ela afirmou estar levando o galão de gasolina para o filho, que precisava do combustível para a motocicleta. A família mora e trabalha nas redondezas e tentava combater o incêndio.

O casal que fez a denúncia foi identificado como Fernando Arias, 44, e Thylanna Barbosa, 23.

Eles disseram aos policiais que tinham sido perseguidos e que resolveram fechar a estrada com a caminhonete para levar a mulher à delegacia —ela, por sua vez, disse à polícia ter saído do carro para fugir correndo, sendo agarrada por Thylanna. Fernando afirmou às autoridades ter usado uma faca para defender a namorada. A mulher teve ferimentos nas duas mãos.

A Folha não localizou a defesa do casal. A reportagem enviou mensagens a perfis de Fernando nas redes sociais, mas não teve resposta até a publicação deste texto.

Já o segundo caso envolveu outra moradora da cidade, que voltava para casa após buscar os filhos em uma festa. Ela disse ter presenciado a discussão entre Fernando e Thylanna e a moradora da cidade. Como a caminhonete e os outros veículos fechavam a pista, ela tentou passar pelo canto, quando foi abordada por Fernando segundo o depoimento, e tentou forçar a porta do veículo também para levá-la à polícia.

Todos foram parar na delegacia, inclusive a mulher ferida a faca. Fernando e Thylanna foram liberados após prestarem depoimento.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça pela Delegacia de Bananal. "Os autores prestaram depoimento e, por se tratar de crimes de menor potencial ofensivo, eles foram liberados mediante assinatura de termo de compromisso", disse a pasta.

Indignados, os moradores dizem ter medo de novos ataques. "Eles, o casal, foram soltos e estão soltos em Bananal", afirmou a Amovale (Associação de Moradores e Amigos do Vale da Bocaina).