SP tem ruas com falta de energia e linha 4-amarela é afetada

Diversas regiões da capital paulista amanheceram com falta de energia elétrica na manhã desta segunda-feira (16). Segundo a Enel, concessionária responsável pelo abastecimento, a chuva e os ventos que atingem a cidade causaram interrupção do fornecimento de energia para "alguns clientes".

"As regiões sul e oeste da área de concessão da companhia foram as mais afetadas", explicou a Enel, sem divulgar a quantidade de clientes impactados e os bairros.

Escadas rolantes de estação da linha 4-amarela sem funcionar em São Paulo - Reprodução/TV Globo

A linha 4-amarela do metrô de São Paulo, operada pela ViaMobilidade, é uma das impactadas pela falta de energia. Segundo a concessionária, a falha de energia externa ocorre desde as 6h e afeta o funcionamento de equipamentos como as portas de plataforma —que precisaram de um método alternativo e um pouco mais demorado para abertura, de acordo com a concessionária. Escadas rolantes e elevadores estão parados.

A companhia afirmou que equipes foram deslocadas para atuar na rede que alimenta a linha 4, que apresentou oscilação.

"A companhia informa que, de acordo com a previsão das condições meteorológicas para esta segunda-feira, reforçou antecipadamente as equipes em campo e trabalha nesse momento para normalizar o fornecimento de energia o mais brevemente possível aos clientes afetados", afirmou.

Há relatos de falta de energia em outros bairros, como o Butantã e Jardim Bonfiglioli, na zona oeste. Muitos clientes se queixam também de oscilação na luz.