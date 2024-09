RedeTV! parafusa cadeiras no chão para novo debate após ataque de Datena a Marçal

São Paulo

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo voltam a se encontrar nesta terça-feira (17), às 10h20, no debate promovido pela RedeTV! e UOL.

Após José Luiz Datena (PSDB) ter arremessado uma banqueta em Pablo Marçal (PRTB) no domingo (15) no debate da TV Cultura, a RedeTV! decidiu fazer um ajuste no cenário, e as cadeiras foram parafusadas.

"A segurança sempre foi uma prioridade nossa desde o começo das negociações com as campanhas. A segurança está reforçada desde o início por parte da RedeTV!", disse Stephanie Freitas, superintendente de jornalismo da emissora, que reforçou que o regramento é rigoroso e que nenhum outro ajuste foi realizado.

Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (NOVO), candidatos à Prefeitura de São Paulo voltam a se enfrentar nesta terça-feira (17) - Estadão no Youtube/Youtube

Os seis candidatos que participaram do debate da TV Cultura devem voltar a se encontrar no debate da Rede TV!. Além de Datena e Marçal, Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo) também confirmaram presença, apesar do episódio de agressão no encontro anterior.

Após o debate deste domingo, a assessora de imprensa de Marçal, Luma Vidal, falou que os próximos encontros deveriam ter medidas para evitar novas agressões e chegou a sugerir que houvesse seguranças no palco.

A assessora disse que "o jogo virou" em relação às regras dos debates, já que as normas mais rígidas a partir do terceiro programa foram adotadas pelas emissoras em resposta ao comportamento de Marçal.

Segundo Luma, os canais resolveram ser "rigorosos com Marçal, então eles fizeram mil exigências e nós aceitamos todas elas". Agora, diz ela, cabe ao influenciador pedir novas regras mais rigorosas para não ser vítima novamente.

Nesta segunda-feira (16), em agenda no Mercado Municipal de Pinheiros, Boulos disse que vai propor às campanhas adversárias um "pacto de civilidade" nos debates televisivos.

Aliados de Nunes dizem que o prefeito vai buscar ser propositivo no debate desta terça, mas há a expectativa de que Marçal traga à tona o boletim de ocorrência registrado pela mulher do emedebista em 2011, em que o acusa de ameaça, episódio que hoje o casal nega ter ocorrido.

No debate da TV Cultura, Marçal pretendia explorar o tema, mas deixou o local após a agressão.