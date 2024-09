Apagão faz 800 comércios fecharem mais cedo na 25 de Março, em SP

São Paulo

Cerca de 800 imóveis estão sem energia elétrica na região da rua 25 de Março, no centro de São Paulo, desde o início da tarde desta segunda-feira (2). Com medo do apagão, comerciantes fecharam as portas por volta as 16h.

Segundo a concessionária Enel, o problema foi provocado em um trecho da rede subterrânea que atinge a região de comércio popular na capital paulista. Por volta de 22h, não havia previsão de reestabelecimento.

Centro de São Paulo às escuras durante apagão em março passado; problema volta a se repetir em região de comércio popular - Ronny Santos - 21.mar.24/Ronny Santos

"Técnicos da distribuidora estão desde o início da tarde no local trabalhando para restabelecer o serviço para os clientes impactos o mais brevemente possível", afirmou a concessionária, em nota, sem estimar horário.

Claudia Urias, diretora executiva da Univinco 25 (União dos Lojistas da Rua 25 de Março e Adjacências), afirmou que o "prejuízo é incalculável"

"A maior preocupação agora é o dia de amanhã [terça-feira], já que a Enel ainda não tem previsão para o reparo", reclama.

"Essa incerteza agrava a situação dos comerciantes, que enfrentam dificuldades para manter suas vendas em um momento de recuperação do movimento na região."

A associação diz ter pedido o envio de geradores para o local, o que a Enel afirma ter feito, por causa da complexidade do trabalho na rede subterrânea, e que eles poderão ser acionados, caso seja necessário.

Apagão não é um fato inédito nos últimos meses nesta região. Em março, aproximadamente 50 veículos ficaram presos por cerca de uma semana por falta de energia elétrica para acionar elevadores de um edifício-garagem de 31 andares na rua 25 de Março.

A falta de luz na época fez a associação de lojistas cancelar um evento, que feria em conjunto com a Rede Social Centro, para comemorar os 159 anos do comércio de rua.

Conforme a concessionária o problema também havia sido provocado por circuitos subterrâneos localizados nas regiões de Higienópolis, Santa Cecília e da 25 de Março —o centro ficou vários dias às escuras.

No começo da noite do último sábado (31), quase 950 mil pessoas ficaram às escuras por causa da queda de energia em Guarulhos, na região metropolitana, e em vários bairros da capital paulista.

Houve registros de falta de luz em vários pontos da região central, incluindo alguns quarteirões da avenida Paulista, ponto turístico do município, e também no bairro da Liberdade.

Outro apagão, de quase duas horas, foi registrado na manhã desta segunda nos bairros Cidade Tiradentes, Lageado, Guaianazes, Vila Princesa Isabel e Vila Paulista, na zona leste paulistana.

Os dois casos foram provocados por pipas que atingiram a rede elétrica, de acordo com a Eletrobras e a Enel.