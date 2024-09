As 8 imagens mais impressionantes da seca e das queimadas no Brasil

BBC News Brasil

Boa parte do Brasil tem sofrido com condições climáticas e ambientais nas últimas semanas.

Seja no Norte, com Manaus e Porto Velho encobertas pela fumaça dos incêndios; no Centro-Oeste, com o Pantanal devastado pelo fogo; no Sudeste, com São Paulo registrando uma das piores qualidades do ar no mundo; ou no Sul, onde até Porto Alegre tem sido afetada pela poluição.

O país tem experimentado um forte impacto dos extremos climáticos neste ano, dominado por uma massa de ar quente e seca, com temperaturas mais altas para o inverno e uma seca severa afetando particularmente a região da Amazônia.

O número de dias secos consecutivos aumentou no Brasil nas últimas décadas, segundo estudo recente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)

Veja algumas fotos que mostram a dimensão desse momento dramático no país:

Fumaça dos incêndios deixou o sol alaranjado em São Paulo. A capital paulista vem liderando o ranking de pior qualidade do ar do mundo entre as metrópoles mundiais analisadas em tempo real do IQAir, superando Kinshasa, na República Democrática do Congo. Foto em 5 de setembro - Isaac Fontana/EPA-EFE/REX/Shutterstock via BBC News Brasil

Morador da margem do rio Madeira, Valcir da Costa posa durante uma entrevista em Porto Velho, capital de Rondônia. O rio, um dos principais afluentes do Amazonas, está mais baixo do que nunca devido a uma seca extrema que ameaça os meios de subsistência das comunidades ribeirinhas - Isaac Fontana/EPA-EFE/REX/Shutterstock via BBC News Brasil

O rio Madeira, em Porto Velho, está extremamente seco. A maior floresta tropical do planeta, a Amazônia, está enfrentando um período extremo de estiagem - Isaac Fontana/EPA-EFE/REX/Shutterstock via BBC News Brasil

Névoa causada pelos incêndios pode ser vista sobre a Ponte Rondon-Roosevelt em Porto Velho, Rondônia - Isaac Fontana/EPA-EFE/REX/Shutterstock via BBC News Brasil

A fumaça sobe dos incêndios na vegetação do Cerrado na área rural de Formosa, estado de Goiás. Foto em 11 de setembro - Andre Borges/EPA-EFE/REX/Shutterstock via BBC News Brasil

Mulher lava roupas em uma poça no que sobrou de água do rio Costa do Barroso, em Manaquiri, Amazonas - Raphael Alves/EPA-EFE/REX/Shutterstock via BBC News Brasil

Uma fazenda perto de um incêndio florestal na Amazônia em uma área da Rodovia Transamazônica BR-230 em Labrea, Amazonas - Bruno Kelly/Reuters