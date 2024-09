Incêndio atinge Serra do Caraça, região de santuário visitado por lobos-guarás em MG

Belo Horizonte

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atua nesta quinta-feira (12) no combate a incêndio na Serra do Caraça, área de mata atlântica localizada no entorno do Santuário do Caraça.

Fundado em 1774 por um religioso português para ser uma hospedaria de peregrinos, o local fica a 120 quilômetros de Belo Horizonte.

Incêndio na Serra do Caraça - Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

O santuário é hoje um hotel com capacidade para até 230 pessoas. Ao seu redor está uma reserva de 12 mil hectares, que abriga lobos-guará. Os animais se tornaram famosos no local por se servirem diariamente da comida deixada pelos funcionários do santuário.

A serra do Caraça —que dá o nome ao local— enfeita todo o horizonte. É como um rosto, daí "caraça" (cara grande). As equipes de combate estão no segundo dia de operações no local, cujo acesso é feito apenas a pé.

Nesta quinta, atuavam no território sete bombeiros, 15 brigadistas e uma aeronave, além de uma viatura.

Santuário do Caraça visto de um mirante - Diogo Bercito - 5.mar.2024/Folhapress

Os bombeiros ainda combatem incêndios em outras cinco unidades de conservação no estado.

No parque estadual da Serra do Brigadeiro, na Zona da Mata, a ação chegou ao 11º dia de operação, com o apoio de 37 brigadistas, 22 bombeiros, 3 aeronaves e 10 viaturas. Além do combate às chamas, as equipes fazem um aceiro (faixa de terra sem vegetação) no local.

A atuação também é concentrada no Parque Estadual da Serra do Papagaio, no sul de Minas, que chegou ao quarto dia de operações. O combate envolve 15 bombeiros, 17 brigadistas e três aeronaves.

O tempo seco e os ventos predominam nessas regiões do estado, o que dificulta o combate às chamas.

Em Caeté, região metropolitana de BH, a corporação foi acionada na quarta (11) para debelar um incêndio em vegetação no entorno da Serra da Piedade. Segundo o histórico da ocorrência, as chamas estavam muito altas e se aproximando de um condomínio.

Alguns moradores do local organizaram uma brigada para combater focos iniciais até a chegada dos bombeiros, que debelaram as chamas e agora fazem o trabalho de monitoramento e rescaldo.

Também são alvo da ação da corporação os parques estaduais do Pau Furado, Serra do Sobrado e Serra Do Cabral, além do Parque Arqueológico da Serra do Santo Antônio.

No sábado (7), um incêndio atingiu uma plantação de Pinus da Faber-Castell na região do Prata (MG), que foi identificado e debelado pela brigada de incêndio da empresa.

"A Faber-Castell reforça que a área afetada pelo incêndio corresponde a uma pequena parte da floresta e não deve ter impacto na produção dos ecolápis e, portanto, os parceiros e os consumidores seguirão sendo atendidos normalmente. A área impactada será devidamente reflorestada", disse a empresa, em nota.