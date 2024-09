Deolane Bezerra, presa no Recife, ganhou notoriedade após morte de MC Kevin

São Paulo

Deolane Bezerra, 36, presa nesta quarta-feira (4) na operação Integration da Polícia Civil do Recife, ganhou fama nacional após a morte do marido, o cantor de funk MC Kevin, em 2021.

Conhecida do grande público como Dra. Deolane, é advogada criminalista e atua junto das irmãs Daniele e Dayanne Bezerra, também advogadas. Elas mantêm um perfil no Instagram com o nome Advogadas Bezerra, que tem quase 80 mil seguidores, ainda que a última publicação seja do dia 21 de abril de 2021.

Deolane e as irmãs —que pegaram carona na fama repentina dela— movimentam milhões de seguidores em seus perfis. No Instagram, Deolane compartilha sua vida de luxo, viagens internacionais e carros importados, com mais de 20 milhões de seguidores. Dayanne é seguida por pouco mais de 4 milhões de pessoas. Já Daniele é acompanhada por 2,6 milhões. Além de expor a vida pessoal, as irmãs também usam as redes para divulgar jogos.

Deolane Bezerra fantasiada no Carnaval com coleira divulgando a empresa Esportes da Sorte; advogada foi presa em operação da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro - Deolane Bezerra no Instagram

Deolane era casada com MC Kevin, que morreu aos 23 anos, em 16 de maio de 2021, após cair da sacada de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A investigação concluiu que ocorreu um acidente.

Após a morte de MC Kevin e a comoção gerada entre os fãs, Deolane ganhou muita visibilidade e espaço na mídia. Passou a ser figura frequente em programas de televisão, principalmente no SBT e na Record. Nessa última, inclusive, Deolane foi uma das confinadas do reality show rural A Fazenda, na edição de 2022. Ela entrou como uma das favoritas do público e ganhou ainda mais seguidores.

Porém, com comportamento considerado arrogante e agressivo, e muitas brigas com outros participantes, ela foi perdendo a preferência do público. Para evitar que a irmã fosse "cancelada", Dayanne e Daniele contrataram carro de som e foram para a sede do programa alertar a irmã para que desistisse do programa. Até fogos de artifícios foram empregados.

À época, as irmãs justificaram que queriam a saída dela porque a mãe delas, Solange Alves, também presa nesta quarta-feira, estava internada na UTI. Depois de reunião com a direção do reality, Deolane desistiu do confinamento após três meses.

Deolane também se lançou na carreira musical, no gênero funk, e aparece ao lado das irmãs na canção "Quem Paga Sou Eu", além de também atuar como DJ e ter lançado uma linha de produtos de beleza.

Recentemente, ela teve uma relação conturbada com Fiuk, filho de Fábio Jr. e irmão de Cleo Pires. Após meses publicando fotos juntos, com passeios de carro, noitadas em hotéis e infinitas especulações sobre um romance, a amizade entre os dois chegou ao fim. Segundo a influenciadora, Fiuk não aceitou levar um fora dela.