Focos de incêndio interditam rodovia e assustam moradores na região de Campinas

São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atinge desde a noite de segunda-feira (9) uma área de mata no Pico das Cabras, na divisa entre Campinas e Morungaba, no interior de São Paulo.

A rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360) foi interditada devido a áreas de queimada no sentido Itatiba.

Moradores de fazendas e bairros da região foram orientados a molhar as casas para diminuir os riscos. Segundo a Defesa Civil, há focos de incêndio no Parque das Estâncias, fazendas Cachoeirinha, São Pedro, Girolândia e São Bento e bairros Lambedor, São José e Brumado.

Incêndio no Pico das Cabras, na região de Campinas - Defesa Civil

Não houve necessidade de evacuação dos moradores da região.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão no local para combater o fogo. Fazendas da região enviaram tratores com tanques de água para ajudar no trabalho.

Também em Campinas, outro incêndio em área de mata assustou os moradores do bairro São Pedro.

Segundo a Defesa Civil, até o momento foram consumidos 100 hectares entre uma área de preservação permanente e vegetação natural.

Queimadas atingem quase todos os estados brasileiros desde a segunda metade de agosto. Na cidade de São Paulo, o ar foi considerado o pior entre as metrópoles nesta segunda, segundo o site suíço IQAir, especializado em tecnologia da qualidade do ar e que organiza ranking com as principais cidades do mundo.

Em 25 de agosto, o Governo de São Paulo anunciou um plano emergencial na área da saúde em resposta aos incêndios registrados no interior, ampliando a capacidade de atendimento na região de Ribeirão Preto com serviços de telemedicina e médicos disponíveis 24h por dia.