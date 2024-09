São Paulo

Acostumado ao status de potência paralímpica, o Brasil viveu um momento raro sem medalhas de ouro nos Jogos de Paris no dia 1º de setembro. Mas, um consolo para os brasileiros foi a marca histórica de 400 pódios na história dos Jogos Paralímpicos.

No mesmo dia, curiosamente, Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, nome mais conhecido da natação paralímpica na atualidade, quebrou um recorde mundial, mas ficou sem medalha. O atleta foi o primeiro medalhista brasileiro nesta Paralimpíada.

Para falar quais foram os destaques brasileiros na Paralimpíada, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter André Fontenelle, no Como É que É? desta segunda-feira (9).

