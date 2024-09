Cidades do RS registram 'chuva preta' devido a fumaça de queimadas

Porto Alegre

Cidades do Rio Grande do Sul registraram um fenômeno conhecido como "chuva preta" nesta terça-feira (10). Casos foram identificados na região sul do estado, em Pelotas, São Lourenço do Sul e Arroio do Meio. Em alguns lugares, a precipitação suja ocorreu pelo segundo dia seguido.

A chuva preta ocorre quando a chuva normal que cai das nuvens passa por uma atmosfera com muitas partículas de fumaça e fuligem. Em São José do Norte, a cor escura da água pôde ser observada por moradores em baldes e piscinas, que compartilharam imagens pelas redes sociais.

Baldes colocados por moradores de São José do Norte (RS) para registrar a chuva preta - Danimoreira.nutri no Instagram

O fenômeno deve ocorrer novamente nos próximos dias, com a previsão de chuva para estado até domingo (15).

O Rio Grande do Sul é um dos estados atingidos pela fumaça de incêndios que atingem o país, com mais força nas regiões norte e centro-oeste.

De acordo com a MetSul Meteorologia, uma frente fria deve aumentar o risco de temporais isolados e queda de granizo entre quinta (12) e sexta-feira (13), o que aumenta a chance de chuva preta no estado em locais na metade norte do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre.

A previsão para quinta-feira ainda é de tempo firme em algumas regiões. Segundo a MetSul, no norte do estado será possível sentir odor de vegetação queimada. Também há a expectativa de um dia de menor luminosidade devido à fumaça.

Nos últimos dias, a qualidade do ar em Porto Alegre e outras cidades gaúchas está em um nível considerado insalubre, de acordo com a plataforma IQAir.

Devido às fumaças que chegaram ao sul, os últimos dias foram marcados pela ocorrência de sol avermelhado e céu cinza.