São Paulo tem a pior qualidade de ar pelo 3º dia consecutivo entre grandes cidades do mundo

São Paulo

A qualidade do ar em São Paulo às 6h desta quarta-feira (11) é a pior pelo terceiro dia consecutivo entre 120 cidades monitoradas pelo site suíço IQAir. Nesta terça (10), a capital paulista já tinha alcançado a posição pela segunda vez. A lista só inclui grandes cidades.

A empresa suíça é especializada em tecnologia da qualidade o ar e organiza o ranking de 120 grandes cidades do mundo com dados gerados por estações operadas por governos, instituições de pesquisa e organizações sem fins lucrativos. A classificação segue parâmetros de qualidade americanos.

Incêndio em mata próximo ao bairro de Perus, próximo ao rodoanel Mário Covas, em São Paulo - Danilo Verpa - 10.set.2024/Folhapress

Com registro de 183 no índice usado pelo site, a capital paulista superou Kinshasa, na República Democrática do Congo (165), e Dubai, nos Emirados Árabes (155).

Veja a lista completa das dez cidades com a pior qualidade do ar

São Paulo, Brasil (183) Kinshasa, República Democrática do Congo (165) Dubai, Emirados Árabes (155) Karachi, Paquistão (152) Bagdá, Iraque (137) Dhaka, Bangladesh (129) Jerusalém, Israel (103) Addis Ababa, Etiópia (96) Tel Aviv, Israel (96) Batam, Indonésia (95)

Fonte: IQAir, às 6h de 11.set

A qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo está classificada como muito ruim pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) nesta quarta. Esse é um nível acima do pior na escala que considera o índice de poluentes e é composta por cinco fases: boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima.

Nesta manhã, das 22 estações de medição da Cetesb na Grande São Paulo, 14 têm a classificação "Muito Ruim", sendo as do Capão Redondo, Carapicuíba, Congonhas, Grajaú-Parelheiros, Guarulhos-Paço Municipal, Guarulhos-Pimentas, Interlagos, Itaim Paulista, Marg.Tietê-Pte Remédios, Mauá, N.Senhora do Ó, Osasco, Parque D.Pedro II, Perus.

As estações Cerqueira César, Ibirapuera, Pico do Jaraguá, Santo André, São Bernardo, Santana e Santo Amaro têm a classificação "ruim", e apenas a estação Diadema está classificada como "moderada".

A qualidade do ar está muito ruim devido à suspensão de material particulado, segundo o órgão. Isso acontece em razão das condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão de poluentes por conta da estiagem e ventos fracos, acrescenta.

Nessa classificação, de acordo com a Cetesb, pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, idosos e crianças têm os sintomas agravados. População em geral pode apresentar sintomas como ardor nos olhos, nariz e garganta, tosse seca e cansaço. A indicação é reduzir esforço físico pesado ao ar livre.

O que significam os níveis:

Moderado - Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A população, em geral, não é afetada.

Ruim - Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar efeitos mais sérios na saúde.

Muito ruim - Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda falta de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas).

Péssima - Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis.

São Paulo mantém risco de queimadas até sábado

A massa de ar seco estacionada sobre a região metropolitana de São Paulo vai persistir pelo menos até o próximo sábado (14). O bloqueio atmosférico mantém a previsão de temperaturas acima da média e baixa umidade.

É uma condição que aumenta o risco de queimadas e incêndios nas áreas vegetadas. Além disso, as condições atmosféricas não favorecem a dispersão dos poluentes, o que contribui para a péssima qualidade do ar, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

A previsão para esta quarta-feira (11) é de mais um dia com predomínio de sol e tempo seco na capital paulista. Os termômetros oscilam entre 18°C, ao amanhecer, e 34°C, no meio da tarde.

Na quinta-feira (12), o cenário não muda. Sol forte, névoa seca e baixa umidade do ar. A temperatura mínima será de 19°C e, a máxima, de 34°C.