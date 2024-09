Incêndio provoca suspensão de aulas em campus da federal de Uberlândia (MG)

Belo Horizonte

Um incêndio em uma área de vegetação perto do campus Glória da UFU (Universidade Federal de Uberlândia), em Minas Gerais, provocou a suspensão das aulas na tarde desta sexta-feira (6).

De acordo com a universidade, o fogo começou por volta das 14h25 em local próximo à alça de acesso da BR-365, no viaduto que fica ao lado do campus. O Corpo de Bombeiros foi acionado, e funcionários da universidade também se empenharam no combate às chamas, que se alastraram rapidamente por causa da vegetação seca e da baixa umidade.

Incêndio próximo a estacionamento do campus Glória da UFU (Universidade Federal de Uberlândia) suspendeu aulas nesta sexta (6) - Divulgação Via Drones

"Como o fogo estava alto, houve solicitação para a suspensão das aulas. Dessa forma, docentes, estudantes, técnicos e demais servidores, com a ajuda de porteiros e vigilantes, deixaram o campus. O ônibus Intercampi foi colocado à disposição para facilitar a retirada da comunidade universitária", disse a instituição, em nota.

Em Uberlândia, bombeiros atuam há cinco dias para combater um incêndio no Parque Estadual do Pau Furado. A corporação afirma que o trabalho ocorre no interior da unidade de conservação e em seus arredores.

Incêndio na fazenda do Glória, ao lado do campus da UFU - Divulgação Via Drones

Ao todo, 24 bombeiros e 16 brigadistas atendem à ocorrência e são auxiliados por 13 viaturas e um helicóptero. Os bombeiros afirmam que as equipes encontram dificuldade em áreas de relevo acidentado no interior do parque.

A corporação ainda atende a ocorrências de incêndios em vegetações em outras oito unidades de conservação no estado.

A estiagem prolongada em várias cidades de Minas Gerais tem dificultado o combate ao fogo. Em Uberlândia, por exemplo, não chove há 139 dias, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na capital Belo Horizonte, cujo último registro de chuva foi no dia 19 de abril, uma nuvem de fumaça tem encoberto a cidade.