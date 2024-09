Incêndio em Brasília chega ao 3º dia e aulas são suspensas

Brasília

O incêndio de grandes proporções que atinge o Parque Nacional de Brasília entrou nesta terça-feira (17) no 3º dia. Apesar do trabalho ininterrupto de brigadistas e bombeiros nas últimas 72 horas, ainda não foi possível controlá-lo.

O fogo começou no domingo (15) com suspeita de uma ação criminosa e deixou a capital do país encoberta de fumaça e fuligem nesse início de semana. Aulas foram canceladas e pessoas que moram no entorno da área de proteção ambiental obrigadas a deixarem suas casas.

Bairros de Brasília voltam a ficar tomados por fumaça de queimadas na manhã desta terça (17) - Pedro Ladeira/Folhapress

O fogo começou próximo à Granja do Torto, local onde fica uma das residências oficiais da Presidência da República, e se alastrou rapidamente no parque por causa do clima quente e seco. Forte estiagem atinge a região. São praticamente cinco meses sem chuva.

Estimativas do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), responsável pela administração do parque, indicam que o fogo já havia consumido cerca de 3.000 hectares de cerrado até a tarde desta segunda (16).

O incêndio até agora danificou plantas do cerrado, que se recuperam relativamente rápido, mas também a chamada mata de galeria, que protege os rios e causa mais preocupação em ambientalistas pois, além de ser mais sensível ao calor, sua destruição também coloca em risco a bacia hidrográfica da região.

O combate ao fogo mobilizou 500 agentes, entre brigadistas e integrantes do corpo de bombeiros do Distrito Federal. Segundo integrantes da equipe, os indícios que se tem até o momento apontam que o fogo começou no limite do parque, do lado de fora.

Um avião para despejo de água, que atuava na Chapada dos Veadeiros, foi deslocado para o parque, o caminhões pipa militares também foram mobilizados, além de dois helicópteros.