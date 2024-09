Passagem do tatuzão na linha 6-laranja fecha trecho da 4-amarela do metrô no fim de semana em SP

São Paulo

A passagem do tatuzão —equipamento de 109 metros de comprimento, 10,61 metros de diâmetro e 2.000 toneladas— na abertura do túnel da linha 6-laranja do metrô vai paralisar um trecho da linha 4-amarela, operada pela ViaQuatro, neste fim de semana em São Paulo.

Como a tuneladora vai passar na região da estação Higienópolis-Mackenzie, esta parada, além de República e Luz, da amarela, estarão fechadas a partir das 21h deste sábado (7) até o início da operação comercial na segunda-feira (9), às 4h40.

Estação Paulista-Pernambucanas da linha 4-amarela do metrô de São Paulo - Divulgação/Pernambucanas

Assim, o trajeto entre as estações Paulista-Pernambucanas e República será realizado por ônibus da operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situações de Emergência). Já da Paulista-Pernambucanas até a estação Luz, os usuários deverão fazer a transferência pela linha 2-verde do metrô.

A mudança não afetará o restante da linha amarela. Os passageiros já estão sendo avisados da alteração por meio de avisos sonoros, placas e vídeos veiculados nas telas das estações e trens da linha operada pela concessionária.

Construída pela concessionária Linha Universidade, a linha 6-laranja terá 15 quilômetros de extensão e 15 estações, e vai ligar a região da Brasilândia, na zona norte da capital, à estação São Joaquim, no centro. Segundo a concessionária, a linha reduzirá a 23 minutos um trajeto que hoje é feito de ônibus em cerca de uma hora e meia.

Momento em que o tatuzão chegou à estação Sesc-Pompeia da linha 6-laranja do metrô - Danilo Verpa - 31.mai.23/Folhapress

São dois tatuzões trabalhando na linha. Um deles saiu da estação Santa Marina, ao lado da ponte da Freguesia do Ó, e já passou pelas estações Água Branca, Sesc-Pompeia, Perdizes, PUC-Cardoso de Almeida e Faap-Pacaembu. Agora está chegando à Higienópolis-Mackenzie no cruzamento com a linha 4-amarela. Depois só faltarão as estações 14 Bis-Saracura e Bela Vista antes de chegar à São Joaquim.

No sentido norte, outro tatuzão saiu da estação Freguesia do Ó, já abriu a passagem pela estação João Paulo 1º e Itaberaba-Hospital Penteado e segue rumo à Maristela, uma antes da Brasilândia.

Depois de finalizada, a linha 6 será operada pela Linha Uni por 19 anos.