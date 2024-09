Polícia confisca bens em ação contra desvio de verbas escolares por meio de bets

São Paulo

A Polícia Civil deflagrou na última sexta-feira (6) uma operação para o sequestro de bens de suspeitos de desviar recursos financeiros de escolas estaduais na região do Bico do Papagaio, no Tocantins. O dinheiro era transferido para apostas em jogos online, principalmente na plataforma Bet365.

A ação, autorizada pela Justiça de Araguatins, foi conduzida por policiais da 11ª Delegacia de Polícia Civil da cidade, com apoio do MPTO (Ministério Público do Tocantins).

Polícia Civil indicia autores por peculato e lavagem de dinheiro - Divulgação/PCTO

"Desde maio de 2023, conseguimos desvendar um esquema bem articulado que permitia aos suspeitos desviar e ocultar os recursos das escolas por anos", afirmou o delegado responsável pelo caso, Rubem Paixão.

O inquérito aponta que os acusados tinham acesso às contas bancárias das instituições por meio de um escritório de contabilidade em Araguatins e utilizavam esses valores para financiar apostas online de maneira contínua e em diversos montantes.

Como parte das investigações, a Polícia Civil e a Promotoria cumpriram mandados de sequestro de bens, para ressarcir os valores desviados. Entre os bens confiscados está uma caminhonete Ford F150 Lariat, avaliada em cerca de R$ 500 mil.

O delegado informou que o inquérito foi concluído e os suspeitos foram formalmente indiciados por suspeita de peculato e lavagem de dinheiro. O caso foi encaminhado ao Judiciário.