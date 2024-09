Dunas do Jalapão são fechadas por tempo indeterminado devido a incêndios na região

Rio de Janeiro

O Parque Estadual do Jalapão, um dos principais pontos turísticos do Tocantins, teve seu atrativo mais famoso fechado por tempo indeterminado. A visitação às dunas foi suspensa na quarta-feira (4) por causa dos incêndios florestais que atingem a região.

Segundo o Naturatins (Instituto Natureza do Tocantins), órgão responsável pela preservação do parque, a medida visa garantir a segurança dos visitantes durante as operações de combate ao fogo e monitoramento dos locais afetados.

Dunas no Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins - Lalo de Almeida/Folhapress

As queimadas atingiram áreas próximas, como a vegetação da Serra do Espírito Santo, e este é o motivo principal da suspensão das visitas.

"Uma força-tarefa foi mobilizada para intensificar o combate e garantir que as ações sejam realizadas com a agilidade e eficiência que a situação exige para restabelecer o funcionamento do atrativo das Dunas com a máxima urgência e a maior segurança para os visitantes", disse o Naturatins.

Uma equipe de fiscalização atua no levantamento de informações das denúncias recebidas para determinar a causa do incêndio. Ainda segundo o Naturatins, caso seja identificada a hipótese de ato criminoso, o caso será encaminhado às autoridades competentes para as devidas providências.

Além das dunas, o Parque Estadual do Jalapão conta com outros atrativos como a cachoeira da Velha, a cachoeira da Formiga, o fervedouro, o povoado Mumbuca, a prainha da cachoeira da Velha, a Serra do Espírito Santo, o rio Novo e a prática de rafting.

Outro ponto turístico afetado pelo fogo foi a Lagoa da Serra, no complexo das Serras Gerais, em Rio da Conceição (TO). Na quarta-feira, um incêndio destruiu quiosques e vegetação, mas o fogo foi controlado e não houve registro de feridos.

Ainda não há informações sobre o que teria dado início às chamas. Nas redes sociais a administração do local afirmou que o incêndio estava ativo havia cerca de dez dias em áreas próximas e não havia começado na Lagoa da Serra. O local segue aberto à visitação.

Tocantins é um dos estados que enfrentam, neste ano, a pior seca já registrada desde o início da série histórica, em 1950. Segundo um índice que mede a quantidade de água da chuva e da evapotranspiração de plantas, o momento atual supera as estiagens de 1998 e de 2015/2016, segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Com o impacto da seca, o número de focos de queimadas em agosto mais que dobrou no estado em relação ao ano passado, segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). De janeiro até 4 de setembro, o Tocantins somou 9.684 focos de incêndios.

Por causa do aumento das ocorrências, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) decretou situação de emergência no estado, nesta quinta-feira (5).

O governo também anunciou nesta sexta um investimento emergencial de R$ 6 milhões para reforçar as ações de combate aos incêndios florestais que têm atingido o estado nas últimas semanas. Os recursos serão destinados ao pagamento dos salários dos 420 novos brigadistas contratados para atuar no combate às chamas.