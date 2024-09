São Paulo

Pablo Marçal foi à igreja depois de chegar para o fim da festa bolsonarista na avenida Paulista, neste feriado de 7 de setembro.

O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo esteve no evento que celebrou 25 anos da Igreja Videira. Adotou um tom profético em seu discurso: "Até 2025 nós seremos a nação mais próspera da Terra. E esse movimento da graça e do reino vai expandir, vai entrar na política, que vai entrar na educação, que vai entrar na Justiça, que vai entrar na empresarização e vai contaminar a sociedade inteira do Brasil".

Em recado "para os irmãos", pediu que todos "entrem na guerra espiritual pelo país", porque "eleição não é um negócio que o cristão tem que sair".

Também disse que foi ali, no goiano Estádio Serra Dourada, "que um dia recebi a palavra de que nós iríamos fazer um avivamento nesta geração".

A Videira fica na terra natal de Marçal, Goiânia. Ao lado do ex-coach, o pastor Aluízio Silva contou que o agora político estava "produzindo um tormento" em sua vida depois de declarar que vê o líder evangélico como um mentor. "Agora tem jornalista do Brasil inteiro na minha cola."

Marçal então sugeriu: "Jornalistas do Brasil, ao invés de perguntar o que o Aluízio acha de mim, vocês precisam converter seus corações à palavra do reino e da graça que o Senhor me prega".

O candidato a prefeito, que em mais de uma ocasião refutou o rótulo de evangélico, mantém uma relação ambígua com essa fé. Diz que "cristianismo é lifestyle", embora domine a linguagem das igrejas e inclusive se relacione com algumas delas, como a Videira.