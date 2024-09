Redemoinho se forma com fumaça de incêndio em Mococa (SP); veja vídeo

Ribeirão Preto

Um redemoinho de fumaça escura foi visto na zona rural de Mococa, a 263 km de São Paulo. Moradores do bairro Canoas se impressionaram com o alcance da poeira no céu. A prefeitura da cidade no interior de São Paulo decretou situação de emergência em razão dos incêndios.

De acordo com a Climatempo, o calor intenso e as queimadas na região criaram condições para a formação do fenômeno. O município enfrenta há três dias um incêndio que atingiu uma área que pode chegar a 30 mil hectares, segundo a Secretaria de Agricultura e Agronegócio de Mococa.

O secretário Antonio Luis de Lima Dias também confirmou a ocorrência do fenômeno. Segundo ele, uma força tarefa formada por equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, com a ajuda de produtores rurais da região, está nesta quinta-feira (12) em vários trechos da zona rural para tentar combater os focos de incêndio. Uma das áreas mais afetadas é a que fica mais próxima do limite com o estado de Minas Gerais.

Redemoinho de terra e fuligem assustou moradores da zona rural de Mococa (SP)

Um avião foi enviado pelo governo do Estado para o combate às chamas. A suspeita é que o fogo tenha começado por ação humana.

Segundo a Policia Militar Ambiental, além de Mococa, o fogo se espalha rapidamente por vários municípios do nordeste paulista, e 48 municípios seguem em alerta máximo para queimadas. O governo paulista mantém o gabinete de crise e afirma que monitora a situação dos incêndios.

A Defesa Civil do Estado, por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, renovou até sábado (14) o alerta de risco elevado para incêndios para todo o estado.

As queimadas não dão trégua, e duas rodovias da região chegaram a ser interditadas por causa de incêndios nesta quinta-feira.

Na rodovia Anhanguera, equipes da concessionária responsável pelo trecho estiveram no local e contaram com o apoio de usinas da região e dos bombeiros para combater o fogo. A estrada foi interditada no km 410, nos dois sentidos, por volta das 13h30. No fim da tarde, apenas a pista sentido sul seguia bloqueada.

Em Sales Oliveira, a rodovia Altino Arantes foi interditada no trecho entre os km 73 e km 80 devido a focos de incêndio. Motoristas tiveram que usar rotas alternativas para desviar do fogo e da fumaça.

Desde agosto, a região de Ribeirão Preto (313 km de São Paulo) tem sofrido com os efeitos de graves queimadas, que se espalham com maior facilidade devido ao tempo seco.

Os incêndios provocaram a suspensão de aulas, deixaram desalojados, chegaram a causar pânico em uma festa rave com 500 pessoas e elevaram a procura por atendimentos de saúde no estado.