Santuário do Caraça suspende visitações diárias em meio a queimadas na serra do entorno

O combate do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais a dois focos de incêndios na Serra do Caraça, que chegou ao sétimo dia de operação nesta terça-feira (17), levou o santuário que fica na região a suspender as visitações diárias no local.

De acordo com a instituição, a decisão foi tomada porque o estacionamento de visitantes está sendo usado para a operação da corporação. As hospedagens e outras atividades no santuário estão mantidas.

Incêndio na Serra do Caraça registrado na semana passada - Corpo de Bombeiros de Minas Gerais - 12.set.2024

"Suspendemos a visitação porque está tendo operação no estacionamento do visitante, movimentação de máquinas, helicópteros, então por segurança resolvemos suspender a visitação. O Caraça pode ter 600 visitantes por dia, então não tem como conciliar as atividades", afirmou o coordenador ambiental do santuário, Douglas Henrique da Silva, em publicação na rede social.

De acordo com o funcionário, os focos de incêndio na serra ficam distantes do santuário, e não há registro de nuvens de fumaça no local.

Fundado em 1774 por um religioso português para ser uma hospedaria de peregrinos, o Santuário do Caraça fica a 120 quilômetros de Belo Horizonte.

O santuário é hoje um hotel com capacidade para até 230 pessoas. Ao seu redor está uma reserva de 12 mil hectares, que abriga lobos-guará. Os animais se tornaram famosos no local por se servirem diariamente da comida deixada pelos funcionários do santuário.

A serra do Caraça —que dá o nome ao local— enfeita todo o horizonte. É como um rosto, daí "caraça" (cara grande). As equipes de combate estão no segundo dia de operações no local, cujo acesso é feito apenas a pé.

Nesta terça, atuavam no combate aos focos de incêndio na região um efetivo de 29 agentes, oito viaturas terrestres, um helicóptero, um drone e duas aeronaves.

Em Minas Gerais, os bombeiros atuam em sete unidades de conservação além do Caraça. Das 9h de segunda (16) até as 9h desta terça, a corporação atendeu a 299 chamados de incêndios em vegetação no estado, sendo 136 deles na região metropolitana de Belo Horizonte.

Na capital mineira, sem registrar uma precipitação há 150 dias, existe uma previsão de chuvas isoladas para esta quarta (18), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).