  Semana começa com melhora na qualidade do ar e clima ameno em São Paulo  

São Paulo

Depois de dias de fumaça de incêndios, tempo seco e calor constante, a cidade de São Paulo começa a semana com temperaturas amenas e umidade relativa do ar acima dos 55%.

Nesta segunda-feira (16), de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, o dia na capital deve manter o padrão de domingo (15), com nebulosidade, garoa e chuviscos.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima nesta segunda, sob o céu nublado, chega a 25°C e cai a 20°C na terça-feira (17).

Pessoas caminham com guarda-chuva no Viaduto do Chá, na região central de São Paulo - Rafaela Araújo - 9.jul.2024/Folhapress

Sob os efeitos da frente fria, a população deve sentir o ar mais limpo do que na semana passada, marcada pela névoa densa de poluição transportada de incêndios florestais de diversas partes do Brasil.

A situação já foi registrada no domingo, com toda a capital e a Grande São Paulo com boa qualidade do ar, segundo dados da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

PREVISÃO DO TEMPO Confira as condições da sua cidade na página da Folha

Mas o tempo volta a esquentar na quarta-feira (18), diz o Inmet, com máxima de 24°C. Na quinta-feira (19) o calor fica mais forte e volta à casa dos 30°C, com tendência de aumento. A umidade pode cair à mínima de 30%, nível considerado perigoso para a saúde.

A poucos dias do fim do inverno, que termina no próximo domingo (22), a cidade de São Paulo, assim como grande parte do país, ainda deve ter mais dias quentes e secos.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a segunda quinzena do mês de setembro deve ter chuva mal distribuída e com baixos volumes em diferentes pontos de São Paulo, bem como em outros estados no Sudeste e no Centro-Oeste.