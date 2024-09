Três pessoas morrem e quatro ficam feridas em acidente na BR-392, no RS

São Paulo

Um acidente na BR-392, na região de Santa Maria (RS), deixou três pessoas mortas e quatro feridas na noite da sexta-feira (13).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu por volta das 22h15, no km 348, e envolveu três carros. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas e ainda devem ser investigadas.

Acidente deixou três mortos e dois feridos na BR-392, no RS - Divulgação/PRF

O motorista e uma passageira, de 32 e 30 anos, de um Ford KA vindos de Santa Maria morreram no local. Uma terceira mulher que estava no veículo, de 33 anos, foi encaminhada para um hospital local em estado grave.

O condutor de um Toyota Yaris, de 43 anos, também morreu no local do acidente, e três passageiros do carro (uma mulher de 49 anos, uma mulher de 19 anos e um homem de 18 anos) foram encaminhados para hospitais em estado grave. O veículo era da cidade de Formigueiro (RS).

O condutor do terceiro carro, de 41 anos, estava sozinho no veículo —um Gol de Santa Maria— e não sofreu lesões.

O trânsito no trecho ficou totalmente bloqueado para a realização da perícia e limpeza da pista até às 1h49 deste sábado (14).