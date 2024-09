Voos em Guarulhos voltam a ser afetados por falha em sinal de GPS

São Paulo e Guarulhos

Uma falha em sistemas de navegação afeta pousos e decolagens de voos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na manhã desta terça-feira (3). Passageiros já reclamam das alternativas oferecidas para contornar o problema, com viagens remarcadas para esta quarta-feira (4), por exemplo.

O problema volta a ocorrer menos de uma semana depois de uma interferência gerada por um sinal de radiofrequência no centro de Guarulhos causar transtornos na última quinta-feira (29).

Passageiros observam painel de voos no Aeroporto Internacional de Guarulhos - Danilo Verpa/Danilo Verpa - 20.dez.2022/Folhapress

Jeferson de Souza Franco, 37, se irritou no balcão da Gol ao saber que só poderia seguir viagem no dia seguinte. Ele partiu de Curitiba com destino a Sinop (MT), com escala em Guarulhos, e disse que precisa fazer hemodiálise diariamente, não pode ficar sem o tratamento.

A companhia ofereceu hotel e alimentação, mas Franco insistia em ser encaixado em um voo ainda nesta terça-feira. Com ele estavam a esposa, Graciele Franco, e as duas filhas de 6 e 9 anos.

Em nota, a Gol afirmou que "registra impactos pontuais na sua operação no aeroporto" de Guarulhos e que as medidas tomadas têm "foco na segurança".

"A situação, que afeta também outras companhias aéreas, está sendo gerenciada em conjunto com a administração aeroportuária. Todos os clientes afetados estão recebendo as facilidades previstas", acrescentou.

Também procurada, a Latam disse que houve atrasos pontuais por falhas técnicas no aeroporto e que aguardava a volta da operação à normalidade por volta das 12h desta terça.

Já a Azul afirmou que dois voos foram cancelados. "A Azul informa que, devido a problemas no sistema de GPS do aeroporto de Guarulhos, os voos AD4826 (Guarulhos-Curitiba) e AD2818 (Curitiba - Guarulhos) precisaram ser cancelados", disse a companhia, em nota.

PROBLEMA OCORREU NA SEMANA PASSADA

Após uma falha também nos sistemas de navegação na última quinta-feira, equipes da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) enviadas ao aeroporto detectaram, no início daquela tarde, sinais de radiofrequência interferindo no sinal das aeronaves e identificaram que o sinal partia do centro de Guarulhos. Antes que as equipes pudessem localizar a origem, no entanto, o sinal deixou de ser detectado.

Segundo a agência, a transmissão de radiofrequências sem autorização é crime federal.

O Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), da Força Aérea Brasileira, apoiou a investigação e coordenou o fluxo de tráfego aéreo para reduzir o impacto da falha na operação do aeroporto.