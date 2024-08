Falha em sistema de navegação afeta operação do aeroporto de Guarulhos

São Paulo

Uma falha de sistema de navegação afeta a operação de voos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, desde a manhã desta quinta-feira (29).

Equipes ainda trabalham para resolver o problema, que, segundo a concessionária GRU Airport, causa atrasos pontuais nas decolagens, e companhias registraram cancelamentos. O balanço de voos afetados não foi informado até a publicação deste texto.

"Devido à intermitência no sistema de navegação (GNSS) que é especifico para aeronaves, algumas empresas aéreas enfrentam atrasos pontuais nas decolagens do aeroporto de Guarulhos", afirmou a empresa.

Passageiros observam painel de voos no Aeroporto Internacional de Guarulhos - Danilo Verpa/Danilo Verpa - 20.dez.2022/Folhapress

"Os sistemas do aeroporto e os de navegação aérea seguem operando normalmente. Os planos de contingência estão acionados. Equipes técnicas estão trabalhando em conjunto para identificação e solução do problema."

Uma das companhias afetadas, a GOL afirmou, em nota, que cancelou voos com origem ou destino em Guarulhos, além de registrar atrasos.

"Devido à contingência, a Companhia também tem registrado atrasos na sua operação no aeroporto. Todos os Clientes afetados estão recebendo as facilidades previstas e sendo reacomodados nos próximos voos. A Companhia reforça que as ações em relação aos voos foram tomadas com foco na segurança", diz o comunicado.

Já a LATAM afirmou que a operação foi normalizada após atrasos em decolagens durante a manhã.