Sete meses após reajuste, gestão Nunes diz que vai pagar piso salarial a professores de creche

São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou nesta quarta-feira (5) que vai cumprir a Lei do Piso Nacional Docente e reajustar em 15% o salário dos professores que atuam em creches conveniadas da cidade de São Paulo.

A gestão de Nunes ficou sete meses sem cumprir o piso nacional para os professores da rede indireta. Em janeiro, o Ministério da Educação elevou o piso nacional a R$ 4.420,55, um aumento de 15% em relação ao piso de 2022, que era de R$ 3.845,63.

Além de conceder o reajuste sete meses após a alteração nacional, a gestão Nunes diz ainda que os professores só receberão a nova remuneração a partir de agosto. Não haverá pagamento retroativo.

Crianças em Centro de Educação Infantil na zona sul de São Paulo - Zanone Fraissat - 10.out.18/Folhapress

Segundo a Prefeitura de São Paulo, 32.745 professores que atuam em creches conveniadas vão receber o reajuste.

"Esse aumento salarial para as professoras da rede parceira, em uma recuperação salarial que estava defasada, é a valorização dos profissionais", reconheceu o prefeito, durante o anúncio em evento na manhã desta quarta.

O reajuste dos ganhos iniciais dos docentes da educação básica é determinado pela chamada Lei do Piso, de 2007, que passou a valer no ano seguinte. Essa legislação vincula o aumento à variação do valor por aluno anual do Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação básica.