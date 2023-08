Cidade de São Paulo testa creches em que crianças podem ficar por 12 horas

São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou na manhã desta terça-feira (1º) que testará o atendimento a crianças por 12 horas em creches de São Paulo. O projeto experimental vai começar por 13 unidades.

O horário estendido de atendimento teve início já nesta terça e, segundo a SME (Secretaria Municipal de Educação), famílias de cerca de 1.100 crianças, de 0 a 3 anos, manifestaram interesse.

Nesse modelo, os pais podem deixar as crianças das 7h às 19h nas creches —duas horas a mais do que o período regular. A secretaria disse que selecionou para o projeto experimental unidades com fácil acesso por transporte público.

Crianças brincam em creche na região central de São Paulo - Rubens Cavallari 06.mai.22/Folhapress

"Percebemos que essa era uma demanda das famílias, por causa do horário de trabalho e decidimos experimentar. Identificamos unidades que ficam próximas de boas opções de transporte público e fizemos uma consulta aos pais das crianças matriculadas nessas creches", disse Fernando Padula, secretário de Educação.

Na pesquisa com os pais, 70% disseram ter interesse na ampliação do horário de atendimento das creches.

A secretaria selecionou uma creche de cada uma das 13 diretorias de ensino da cidade. Após o teste com essas unidades, a prefeitura avaliará a viabilidade de levar o horário estendido para mais creches.

"Vamos avaliar se esse horário atende as necessidades das famílias. Se o resultado for positivo, vamos estudar as estratégias para ampliar para mais unidades."

O secretário explicou que a extensão do horário de funcionamento gera um custo 22% superior ao das creches com atendimento regular. A ampliação de duas horas exige a contratação de mais professores e a oferta de mais uma refeição para as crianças.

Todas as unidades selecionadas para o projeto experimental são da rede indireta, ou seja, conveniadas com a prefeitura.

São Paulo tem cerca de 322 mil crianças de até três anos matriculadas nas creches da rede pública da cidade.

Apenas crianças que já estavam matriculadas em uma das 13 creches selecionadas podem ser contempladas com o horário estendido. Pais, que tenham interesse nesse modelo, podem tentar transferência do aluno para uma das unidades contempladas.

Veja em quais creches está funcionando o horário estendido:

Cei Chácara do Jockey, Butantã

Cei Mira Orube, Campo Limpo

Cei Parque Amazonas, Capela do Socorro

Cei Jardim Centenário, Freguesia/Brasilândia

Cei mundo da Alegria IV, Guaianases

Cei Campos Elíseos I, Ipiranga

Cei Ipanema, Itaquera

Cei Jardim Fontalis I, Jaçanã/Tremembé

Cei Baltazar Santana, São Miguel Paulista

Cei Tiquatira I, Penha

Cei Ilha da Juventude, Pirituba/Jaraguá

Cei Maria Aparecida Jeronimo, Santo Amaro

Cei Conjunto Habitacional Apomi, São Mateus