Reaplicação do Enem 2023 terá 93.620 participantes terça (12) e quarta-feira (13)

São Paulo

A reaplicação das provas do Enem 2023 será realizada nestas terça (12) e quarta (13) para os candidatos que foram prejudicados pela marcação do exame a mais de 30 km de sua residência nas datas originais, os que pediram a remarcação por problemas médicos ou de logística e os privados de liberdade.

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), que organiza o exame, são 93.620 inscritos nessas situações, sendo 84.169 alunos do Enem PPL (adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade) e 9.451 reaplicações.

Participantes do Enem 2023 entram no UniCeub, em Brasília, para o segundo dia de provas - Paulo Saldaña - 12.nov.23/Folhapress

A entidade não divulgou os motivos dos pedidos de reaplicação. É sabido, no entanto, que 50 mil alunos haviam sido alocados em pontos distantes das suas casas e teriam a oportunidade de fazer as provas agora. Como apenas 9.451 pediram a reaplicação, incluindo os que porventura estivessem com doenças infectocontagiosas ou problemas de logísticas, não é possível saber se os restantes já haviam realizado o exame nas datas originais ou se desistiram do processo.

Em relação ao Enem PPL, o exame é aplicado desde 2010 pelo Inep em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Depen (Departamento Penitenciário Nacional).

As provas têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. A única diferença é a aplicação, que acontece dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos respectivos órgãos de administração prisional e socioeducativa, de cada unidade da federação. Só podem participar aqueles que assinam o Termo de Adesão, Responsabilidade e Compromisso, por meio de um sistema online.

Assim como na prova tradicional, no primeiro dia serão aplicadas a prova de Redação e 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira —Inglês ou Espanhol—, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação), além de outras 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia).

No segundo dia serão 45 questões Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia) e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias.

A aplicação será das 13h30 às 19h nesta terça e das 13h30 às 18h30 na quarta.

A divulgação do gabarito oficial da prova será no próximo dia 27 de dezembro na seção Provas e Gabaritos do portal do Inep, e o resultado final, dia 16 de janeiro de 2024, na página do participante.