Cursinhos pré-vestibular oferecem bolsas de estudo e preços populares

São Paulo

Cursos pré-vestibular que oferecem aulas gratuitas, preços acessíveis ou bolsas de estudos são opções para quem quer estudar para as provas, mas não pode despender muito dinheiro.

A melhor alternativa para o estudante Leonardo Alves, 22, de São Paulo, foi o cursinho popular. Ele decidiu que seria médico quando estava no ensino médio, em 2018. Desde então, recebeu incentivo da mãe para começar o preparatório.

Alves estudou no Cursinho da Poli e, depois, no Cursinho Popular Arcadas, administrado por estudantes da Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo). Após quatro anos, em 2022, conseguiu uma vaga em medicina na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

Leonardo Alves, na Unifesp, onde estuda medicina, depois de dois anos de cursinho popular - Lucas Seixas/Folhapress

No processo seletivo do Arcadas os estudantes devem escrever uma redação e passar por uma avaliação socioeconômica. Não há nenhum custo além das taxas de inscrição (R$ 20) e de matrícula (R$ 40), podendo haver isenção.

Já no Cursinho da Poli não há processo de seleção, e as mensalidades custam a partir de R$ 300, incluindo o material didático.

"Ser aluno de cursinho popular foi uma experiência muito única. As pessoas falam que jamais voltariam para o cursinho, mas eu sinto saudade. Foi um ambiente muito bom e enriquecedor. Faz falta ter esse apoio", diz.

Cursar medicina numa universidade federal do Sudeste é o objetivo de Paulo Sérgio Iribarrem, 22, de Porto Alegre, que está no terceiro ano de vestibular.

Ele decidiu focar os estudos para garantir uma boa nota no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), principal forma de acesso ao ensino superior público, via SiSU (Sistema de Seleção Unificada). Para isso, desde o ano passado optou estudar no preparatório do Bernoulli, que é referência no exame.

O estudante fez a versão online do curso, que tem unidades físicas apenas em Minas Gerais e na Bahia, durante um ano.

Por ter conseguido um bom desempenho no Enem de 2023, recebeu uma bolsa integral para cursar a modalidade presencial, em Belo Horizonte, além de isenção no valor do material didático.

O benefício motivou a mudança de Iribarrem para a capital mineira, onde vive hoje. "Quero que esse seja meu último ano de vestibular e, por isso, resolvi fazer o esforço de me deslocar para outro estado. O cursinho, os professores e o auxílio fazem toda a diferença", explica.

Trocar o ensino à distância pelo presencial deu a Iribarrem o gás necessário para continuar os estudos. "Em casa, seria tudo bem diferente. Não teria o desempenho que tenho hoje, o acesso aos simulados, que também são muito legais, e, principalmente, o ânimo para estudar", conta.

Ana Clara Cippolini, 23, de Guarulhos, em São Paulo, também presta medicina, mas concentra os estudos para conquistar uma vaga nas faculdades públicas do estado — USP, Unesp (Universidade Estadual Paulista) ou Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

A vontade de ser médica surgiu ainda criança, quando acompanhava consultas da avó, portadora de uma doença neurodegenerativa.

Desde 2019, a estudante faz cursinho no Anglo, que tem unidades na capital paulista. Mas, depois da pandemia, optou por continuar os estudos à distância, na modalidade 100% digital oferecida pelo preparatório.

Cippolini acredita que a maior vantagem de estudar em casa é a economia de tempo. Nos anos de cursinho presencial, o deslocamento tomava horas do seu dia, que hoje são revertidas aos estudos.

Por meio da prova de bolsas, ela conseguiu um abono de mais de 90% no valor da mensalidade. No Anglo também é possível conseguir até 100% de desconto com a nota de vestibulares anteriores e rendimento escolar.

"Ser vestibulando é um processo caro. É um privilégio muito forte poder se dedicar ao cursinho. Se não fosse essa bolsa, sem chance alguma, porque você não ganha dinheiro e os vestibulares são caros", conta.

O preparatório também realiza o projeto Fera Anglo Social, que concede bolsas integrais a estudantes de baixa renda selecionados através de ONGs parceiras, além de fornecer todo o material didático.

Cursinhos particulares com bolsas de estudos

Anglo

cursoanglo.com.br

Duas unidades em São Paulo

Quanto até 100%

Como concurso de bolsas, nota de vestibulares anteriores ou rendimento escolar

Bernoulli

bernoulli.com.br/pre-vestibular

Uma unidade em Belo Horizonte e uma em Salvador

Quanto até 100%

Como concurso de bolsas ou nota do Enem (qualquer edição)

Etapa

etapa.com.br

Duas unidades em São Paulo e uma no interior paulista

Quanto até 100%

Como concurso de bolsas

Objetivo

curso-objetivo.br

Dez unidades em São Paulo

Quanto até 100%

Como concurso de bolsas, nota do Enem ou vestibulares anteriores, rendimento escolar ou medalhas em olimpíadas científicas

Poliedro

cursopoliedro.com.br

Duas unidades em São Paulo e duas no interior paulista

Quanto até 100%

Como concurso de bolsas ou nota de vestibulares anteriores

Cursinhos populares gratuitos ou com preços acessíveis

Areguá Pré-Vestibular

cursoaregua.com.br

Uma unidade em São Paulo

Quanto gratuito

Como prova e avaliação socioeconômica (taxa de inscrição de R$ 35)

Cursinho da Poli

cursinhodapoli.com.br

Duas unidades em São Paulo

Quanto a partir de R$ 300 por mês

Como inscrição no site

Cursinho Maximize

cursinhomaximize.org.br

Nove unidades em São Paulo

Quanto a partir de R$ 269 por mês

Como inscrição no site

Cursinho Popular Arcadas

cursinhopopulararcadas.com.br

Uma unidade em São Paulo

Quanto gratuito (taxa de matrícula R$ 40)

Como redação e avaliação socioeconômica (taxa de inscrição R$ 20, com possibilidade de isenção)

Cursinho Popular Carolina de Jesus

cursinhocarolina.org

Duas unidades em São Paulo

Quanto gratuito

Como inscrição no site

Cursinho Popular Pré-Vestibular Jeannine Aboulafia (CUJA)

cujaunifesp.com

Uma unidade em São Paulo

Quanto gratuito

Como prova e avaliação socioeconômica (taxa de inscrição R$ 35)

Cursinho Popular Cardume

unifesp.br/campus/san7/cursinho-popular-cardume

Uma unidade em Santos, litoral paulista

Quanto gratuito

Como avaliação socioeconômica

Articula Cursinhos

articulacoes.unifesp.br/cursinho

Uma unidade em Diadema, na região metropolitana de São Paulo

Quanto gratuito

Como inscrição no site (taxa de R$ 30 para aulas remotas e R$ 40 para aulas híbridas, com possibilidade de isenção)

Cursinho Popular Pimentas Unifesp (CPPU)

cursinhounifesp-guarulhos.blogspot.com

Uma unidade em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo

Quanto gratuito

Como inscrição no site