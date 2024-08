Estudantes fazem vigília para impedir instalação de grades em moradia da USP

São Paulo

Moradores do Crusp (Conjunto Residencial da USP) fazem vigília no local há nove dias. Eles guardam as entradas dos blocos G e F para impedir a instalação de grades visando o controle de acesso aos apartamentos.

Os manifestantes se revezam em colchonetes jogados nos saguões dos blocos G e F. São grupos pequenos, de quatro a cinco membros. Porém, a qualquer sinal de perigo, eles convocam outros estudantes num grupo de WhatsApp.

Tudo começou na manhã de quarta-feira (14), data em que a reitoria pretendia colocar portões e realizar adequações —câmeras, pintura e mobiliário— na portaria dos prédios. Quando os funcionários chegaram para isso, foram recebidos com protestos.

Cartazes em apoio à ocupação do bloco F do Crusp, moradia universitária da USP - Zanone Fraissat/Folhapress

A guarda universitária foi acionada para manter a ordem, e há relatos de agressões aos residentes. A Prip (Pró-reitoria de Inclusão e Pertencimento), responsável pelas habitações, diz investigar os fatos.

Com a confusão, os funcionários da USP deixaram o conjunto. Logo depois, os manifestantes iniciaram sua vigília, que "vai se manter, ao menos, até o fim de semana", diz Daniel Lustosa, presidente da AmorCrusp (Associação de Moradores do Crusp).

Alunos ocupam bloco do Crusp (Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo) para impedir a reitoria de instalar grades no local - Zanone Fraissat/Folhapress

O projeto das grades gera discórdia desde o início do ano. De um lado, a Prip diz querer apenas melhorar a infraestrutura do conjunto e promover maior segurança aos universitários. Estes, por sua vez, afirmam que a instituição tem ignorado a opinião dos moradores e planeja a obra para fazer uma varredura nos apartamentos, onde também vivem clandestinos.

Residem hoje cerca de 1.600 pessoas no Crusp. Destas, 300 estão irregulares, segundo a AmorCrusp.

"Acreditamos, sim, ser necessária uma política de proteção mais eficaz para dar conta dos casos de assédio, violência, agressão e furtos. Porém, acreditamos que ela deve ser debatida profundamente. Isso não aconteceu", afirma Lustosa.

A universidade afirma ter realizado três debates com os moradores —em 17 de maio e nos dias 1º e 4 de julho. Nos encontros, afirma, todas as principais preocupações dos presentes foram sanadas, principalmente sobre possível uso da fiscalização para barrar a entrada de moradores irregulares, com ou sem matrícula vigente, do conjunto.

Muitos matriculados foram acolhidos ali por outros estudantes por não terem sido contemplados com vaga nos editais da universidade; os sem vínculo podem já ter sido alunos e optado por seguir no apartamento após conclusão do curso. Há ainda aqueles totalmente estranhos à rotina acadêmica, que invadiram o espaço.

É defendida pela AmorCrusp a análise caso a caso, sem expulsão compulsória dos ocupantes irregulares.

A USP, contudo, afirma não haver relação entre a instalação do novo acesso e o monitoramento de moradores clandestinos. O acesso aos apartamentos, diz, seguirá como sempre: aluno apresenta carteirinha, e visitantes são anunciados por interfone aos moradores.

A Prip diz manter-se aberta às opiniões dos moradores. "Decidimos continuar construindo um diálogo democrático para definir as ações a serem realizadas."