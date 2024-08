Últimos 650 alunos sem aula após chuvas vão retomar ano letivo em Porto Alegre

Porto Alegre

Sem aula desde o início das enchentes de maio, 650 alunos de sete escolas da rede municipal de Porto Alegre vão retomar o ano letivo na próxima segunda-feira (19).

Os estudantes voltam às aulas em locais alugados temporariamente pela Smed (Secretaria Municipal de Educação). Todas as escolas atingidas e as salas temporárias se concentram na zona norte da capital, região mais atingida pelas cheias. Das sete escolas, seis são de educação infantil.

Escola Vereador Antonio Giudice reabriu em Porto Alegre após reforma devido a enchentes - Julio Ferreira/Divulgação/Prefeitura de Porto Alegre

O transporte dos estudantes será realizado pela prefeitura tendo como ponto de partida o prédio da escola de origem.

Um total de 14 escolas municipais foi diretamente afetado pela enchente histórica que atingiu Porto Alegre em maio. Segundo a Smed, o retorno dos 650 alunos significa 100% dos 4.147 estudantes de escolas alagadas de volta às aulas.

A rede municipal agora se prepara para impedir que ocorra um desnível entre os primeiros alunos das escolas que abriram no fim de maio, e os que ficaram afastados do ambiente escolar até agora. Ao todo, são cerca de 60 mil alunos na rede.

"Mesmo que o nosso calendário escolar tenha sido flexibilizado pelo MEC (Ministério da Educação), orientamos nossas escolas a elaborar planos de ação pedagógica para recuperar a carga horária e construir as aprendizagens dos alunos", afirma o secretário municipal de educação Maurício Cunha.

De acordo com o secretário, "cada escola, de acordo com o seu contexto e suas especificidades, construiu o plano com a possibilidade de realização de atividades remotas, utilizando meios digitais ou materiais impressos, que também podem ser enviados na realização de sábados letivos".

A Smed informa que uma equipe pedagógica da pasta está realizando reuniões e visitas de assessoria com as direções, e planejando formações específicas para os professores das escolas atingidas.

Escola Patinho Feio ainda segue em obras, e alunos serão transportados para salas temporárias - Julio Ferreira/Divulgação/Prefeitura de Porto Alegre

Na próxima semana, as Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) Vila Elizabeth e Miguel Velásquez, no Sarandi, passam a funcionar na sede do SESI do bairro Rubem Berta.

Os alunos das Emeis Humaitá, Passinho Dourado e Patinho Feio voltam às aulas em salas da escola particular São Francisco Santa Família, e a Emei Meu Amiguinho funcionará em área do grupo social ACC (Associação dos Amigos da Cristóvão Colombo)

Alunos da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Migrantes, no bairro São João, passam a ter aulas na Emef Paixão Cortes, na Vila Ipiranga.

Eles trocam de lugar com a Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) João Goulart, que retorna ao seu prédio no bairro Sarandi com a conclusão das intervenções.

Outras duas escolas já foram recuperadas, a Emei Ilha da Pintada no bairro Arquipélago e a Emef Vereador Antônio Giudice no Humaitá. Segundo a prefeitura, R$ 5 milhões já foram investidos na recuperação de escolas.