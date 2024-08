Pará passa de penúltimo a 6º em desempenho no ensino médio

São Paulo e Brasília

Em apenas dois anos, a rede estadual do Pará saltou da penúltima para a sexta colocação de desempenho no ensino médio entre os estados do país, segundo os resultados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), principal indicador de qualidade da educação básica brasileira.

Foi a unidade da federação que registrou o maior avanço no Ideb 2023 para o ensino médio. Em 2021, a rede estadual paraense tinha índice médio de 3 e ocupava a 26ª posição. Em 2023, alcançou média de 4,3 e ficou na 6ª posição —o Ideb vai de 0 a 10.

A melhora dos resultados coloca o Pará na frente de estados muito mais ricos, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Estudantes na Escola Estadual Professor João Ludovico, recém-reformada em Limoeiro do Ajuru (PA) - Bruno Cecim - 12.ago.2024/Ag.Pará

À Folha o governador Helder Barbalho (MDB) atribui o resultado a uma série de ações que foram adotadas no estado, entre elas o aumento da remuneração dos professores, premiação a alunos com melhores resultados e investimento na estrutura das escolas.

"Não foi uma só ação que nos fez mudar de patamar no desempenho do ensino médio, mas uma série de ações que estamos adotando. É um processo todo de mudança, nós investimos na estrutura das escolas, na valorização dos professores com aumento na remuneração, iniciativas de combate à evasão escolar e de incentivo aos estudantes", disse o governador.

Segundo o governo paraense, das 995 escolas da rede estadual, 146 já foram reformadas e outras 85 estão com obras em andamento. A gestão também afirma ter aumentado os recursos para merenda e transporte escolar, políticas que são encaradas como uma forma de evitar a evasão escolar.

Também cita a política de reajuste salarial aos professores. Neste ano, o governo paraense aumentou em 15% o salário inicial dos docentes da rede estadual, que passou a ser de R$ 8.289,87.

Outra ação destacada pelo governador foi a elaboração de um material didático com conteúdos de matemática e português com foco nas habilidades que são cobradas no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica, cujas notas são usadas para o cálculo do Ideb.

GOIÁS TEVE O MELHOR DESEMPENHO MÉDIO

A rede estadual de Goiás registrou o melhor desempenho do país no ensino médio segundo o Ideb de 2023.

As escolas goianas alcançaram a maior média já registrada para o ensino médio público do país, com um Ideb de 4,8.

O estado governado por Ronaldo Caiado (União) foi seguido pelo Espírito Santo (de Renato Casagrande, PSB) e Paraná (de Ratinho Junior, PSD), ambos com Ideb de 4,7. No Ideb 2021, o Paraná liderava o ranking dessa etapa.

Goiás, Pernambuco (Raquel Lyra, PSDB) e Piauí (Rafael Fonteles, PT) foram os únicos estados que conseguiram atingir ou superar as metas de aprendizado estabelecidas para o ensino médio. Conforme mostrou a Folha, como não renovou o Ideb, o MEC (Ministério da Educação) decidiu repetir as médias que eram esperadas dois anos atrás, em 2021.

Goiás e Piauí conseguiram em 2023 superar as metas estabelecidas para dois anos antes, que eram de 4,7 e 4,1, respectivamente. Já Pernambuco conseguiu uma média igual a meta que havia sido estipulada, de 4,5.

Os resultados mostram que a maioria das redes estaduais de ensino teve melhora no desempenho educacional. Vinte das 27 tiveram aumento da média.

São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Sergipe, Paraíba, Roraima e Rio de Janeiro tiveram piora na avaliação.