Veja as 100 melhores escolas de ensino médio do país, segundo o Ideb 2023

São Paulo

Ao contrário dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, dominados pelos colégios cearenses e alagoanos, o ranking das cem melhores escolas públicas de ensino médio do país possui instituições de 18 estados, segundo os dados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2023, principal indicador de qualidade da educação básica brasileira.

O estado com o maior número de escolas na lista é São Paulo, com 24, seguido por Ceará, com 19, Minas Gerais, com 14, Pernambuco, com 8, e Paraná e Rio Grande do Sul, ambos com 7.

O Colégio Técnico Industrial Professor Isaac Portal Roldan, em Bauru, é o primeiro do estado de São Paulo no ranking 2023 do ensino médio no Ideb; a instituição é mantida pela Unesp - Divulgação/Unesp

O Ideb conta apenas com escolas públicas federais, estaduais e municipais, uma vez que as particulares só entram no sistema por amostra.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (14) pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e Manuel Palácio, presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).

Para calcular a nota do Ideb, são levados em conta o desempenho dos estudantes no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), cujas provas de matemática e português são aplicadas a cada dois anos, e as taxas de aprovação escolar. Com esses dois componentes é calculado o índice, que varia de 0 a 10.

Confira abaixo o ranking de melhores escolas de ensino médio do país: