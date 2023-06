Como identificar conselhos mentirosos sobre saúde e bem-estar; veja dicas

The New York Times

Afirmações sobre saúde e programas de bem-estar arriscados existem há séculos. Em seu novo livro, "The Wellness Trap" (A armadilha do bem-estar, em português, ainda não disponível no Brasil), a nutricionista Christy Harrison compilou nove anos de pesquisas sobre a indústria do bem-estar, que abraça o marketing e muitas vezes evita a ciência.

Ela oferece algumas estratégias para avaliar orientações de saúde.

Especialista recomenda buscar a fonte das informações de saúde e bem-estar - SkyNext/Adobe Stock

AFASTE-SE DE PALAVRAS NA MODA

As redes sociais permitiram a proliferação de conselhos prejudiciais, diz Harrison. As declarações podem ser difíceis de analisar, mas certas palavras são alertas imediatos:

"Milagroso", "pioneiro" e "secreto". Esses termos devem ser recebidos com ceticismo, afirma Harrison, junto com qualquer "linguagem conspiratória de que se trata de informações ocultas que 'eles' não querem que você saiba".

"Biohack." "A ideia de que podemos nos hackear como máquinas ou computadores" é um mito, pontua ela.

"Detox." A indústria do bem-estar tende a ver o fígado e os rins como filtros entupidos de "toxinas" que precisam ser limpos, "mas o corpo é projetado para se desintoxicar".

"Natural." Essa palavra não apenas é vaga, como os remédios "naturais" podem ter efeitos colaterais que rivalizam ou até excedem os dos tratamentos médicos padrão.

USE UM MÉTODO

Ao pesquisar para seu livro, Harrison se deparou com o método "Sift" para avaliar informações online, desenvolvido por Michael Caulfield, pesquisador da Universidade de Washington. A sigla significa em inglês "pare, investigue a fonte, encontre melhor cobertura e rastreie as afirmações".

Antes de fazer alterações em sua dieta ou estilo de vida, pare por um momento. Em seguida, investigue a fonte, perguntando: "Como a pessoa que compartilha o conteúdo pode se beneficiar? Quais são suas credenciais? Qual é a agenda dela?", diz a autora. Verifique a afirmação encontrando fontes respeitáveis.

LEVE SUAS PREOCUPAÇÕES A UM MÉDICO

Harrison indica que muitas pessoas buscam informações de bem-estar online porque tiveram experiências negativas com médicos ou não têm acesso a tratamentos médicos de qualidade.

"Na medida em que as pessoas podem ir a um médico em quem confiam, recomendo perguntar a ele sobre orientações de bem-estar", diz ela.

Tradução Luiz Roberto M. Gonçalves