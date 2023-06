Dar ou receber gratidão promove saúde e bem-estar em momentos difíceis

The New York Times

Stacy Batten diz que em 2022 seu ano inteiro foi pavoroso.

Seu marido morreu de câncer, e seu pai faleceu depois de um tratamento prolongado contra o mal de Parkinson. Sua mãe receu o diagnóstico de câncer. E ela própria se mudou de Seattle para Fairfield County, Connecticut, do outro lado do país, depois de vender a casa na qual vivera por 26 anos.

Ela estava arrasada, mas percebeu que se sentia melhor quando procurava identificar os momentos bons de cada dia. Então ela pegou um frasco grande com tampa e o converteu em seu "frasco da gratidão", que ela agora deixa sempre em sua mesinha de cabeceira.

Exercer a gratidão pode ajudar a superar tempos difíceis - Francesco Ciccolella/NYT

Toda noite ela anota em um papel algumas coisas pelas quais se sente grata e o guarda no frasco. Frequentemente são coisas simples, como "conheci uma vizinha nova" ou "fui passear com minha mãe e o cachorro".

"A tristeza, o luto, ainda estão presentes", diz Batten, 56. "Mas anotar aqueles bilhetinhos diários tem me ajudado."

Duas décadas atrás, um estudo histórico liderado pelo psicólogo Robert A. Emmons buscou entender como as pessoas se beneficiam da gratidão. Era uma questão que cientistas raramente haviam explorado até então.

As descobertas de Emmons sugeriram que a gratidão melhora o bem-estar psicológico e inspiraram várias pesquisas posteriores. Diversos estudos até agora já constataram que ter uma mentalidade grata, "contar nossas bênçãos" e exprimir gratidão a outras pessoas podem ter efeitos positivos sobre nossa saúde emocional, além de nossos relacionamentos interpessoais ou românticos.

Além disso, algumas pesquisas, embora nem todas, já demonstraram que a gratidão também pode fazer bem à saúde física.

"A gratidão cura, energiza e transforma vidas",afirma Emmons. "É o prisma através do qual enxergamos a vida em termos de dádivas, doadores, bondade e graça."

Saiba mais sobre por que a gratidão é tão poderosa e como podemos incorporá-la em nosso cotidiano.

O que é gratidão?

A gratidão é uma emoção positiva que pode surgir quando você reconhece que há coisas boas em sua vida e que outras pessoas –ou poderes superiores, se você acredita neles— o ajudaram a alcançar essas coisas boas.

Em outras palavras, afirma Emmons, as fontes das coisas boas "estão pelo menos parcialmente fora de nós mesmos".

Você pode sentir gratidão quando alguém o trata com gentileza, por exemplo.

Mas, afirma Philip Watkins, professor de psicologia na Eastern Washington University e autor de "Gratitude and the Good Life" (A gratidão e a vida boa), "sentir é apenas metade da equação". Para obter os benefícios dessa emoção, ele diz, é igualmente importante expressar a gratidão.

Como isso te beneficia?

Muitos estudos já orientaram participantes a escrever cartas de agradecimento ou redigir listas das coisas positivas em sua vida e então mediram os efeitos dessas ações.

Os resultados sugerem que o fato de se realizar esse tipo de atividade produz benefícios para a saúde mental –reduz sintomas de depressão e ansiedade, eleva a autoestima e aumenta a satisfação com o cotidiano. Mas alguns estudos observaram que intervenções de gratidão não são necessariamente mais eficazes para promover o bem-estar que outros tipos de atividades, como pedir às pessoas que escrevam sobre os detalhes de seu dia. Mesmo assim, dizem os especialistas, isso não diminui a utilidade das atividades de gratidão.

Múltiplos estudos já demonstraram que expressar gratidão a conhecidos, colegas de trabalho, amigos ou parceiros românticos pode oferecer um impulso a um relacionamento e "ajuda o vínculo a se fortalecer", aponta Sara Algoe, psicóloga da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill que pesquisou como a gratidão beneficia os relacionamentos.

E quando pesquisadores analisaram a disposição das pessoas, constataram que aquelas que são mais propensas a sentir gratidão em sua vida diária têm níveis mais baixos de depressão e dormem melhor.

Não apenas a gratidão melhora o bem-estar de quem a oferece e a recebe, como também pode fazer bem a quem a testemunha. Assistir a um ato de gratidão entre duas pessoas pode levar um observador a sentir mais afinidade e sentimentos positivos em relação a ambas.

"O que me impressionam são os resultados objetivos, biologicamente verificáveis, que vão além de critérios autorrelatados", pontua Emmons. Por exemplo, a gratidão já foi associada à pressão arterial mais baixa, e, em um estudo piloto, a níveis mais altos de variabilidade da frequência cardíaca, um marcador de bem-estar.

Um momento por dia já é o bastante

Os estudos sobre gratidão não indicam com que frequência devemos expressar gratidão ou quais as melhores maneiras de colocar isso em prática. Mas muitos especialistas consideram que uma pequena dose de gratidão, uma vez por dia, é o ideal.

"Acho que os benefícios das atividades de gratidão se revelam realmente através dos hábitos de longo prazo", diz Joel Wong, professor de psicologia na Escola de Educação da Universidade do Indiana. Seu estudo quer entender se expressar gratidão em um programa de grupo de seis semanas de duração pode ajudar pessoas com depressão.

Para desenvolver o hábito duradouro da gratidão, procure vincular a prática a uma rotina que já faz parte de sua vida, recomenda Wong. Ele próprio opta por pensar nas coisas pelas quais é grato pela manhã.

"Faço isso quando ligo o computador no trabalho", diz.

A psicóloga Gretchen Schmelzer, da Filadélfia, costuma incorporar exercícios de gratidão a seu trabalho com clientes e afirma que isso pode ser especialmente útil quando as pessoas estão passando por fases difíceis. No início do ano, ela caiu durante uma caminhada e quebrou as duas pernas, o que a obrigou a usar cadeira de rodas por seis semanas.

Para não cair em pensamentos negativos enquanto está se recuperando, ela se recorda diariamente de "sentir gratidão pelo que consigo fazer –e não me deixar ficar pensando no que não consigo".

"A gratidão nos permite olhar para o que precisamos fazer e sentir que há abundância em nossas vidas", acrescenta.

Embora muitos estudos já tenham mostrado o valor de se escrever uma carta para expressar gratidão, ela não precisa ser longa nem demandar muito tempo. Um email ou uma mensagem de texto rápidos já podem ser o bastante.

Seja específico

Imagine que seu parceiro lhe está agradecendo por ter limpado a cozinha depois do jantar. Que afirmação você preferiria ouvir?

"Obrigado!" ou "Estou grato porque você tomou a iniciativa e cuidou de todas as tarefas da cozinha hoje. Adoro como nós nos revezamos nisso para dar uma folga um ao outro."

A especificidade é importante "porque aprofunda nossa experiência da gratidão", diz Wong. "Ela intensifica nossos pensamentos e emoções gratos."

Wong criou uma lista de cem perguntas que podem servir de lembretes úteis quando você pensa sobre a gratidão de maneira mais específica, quer esteja agradecendo a outra pessoa ou fazendo uma lista de coisas em sua vida pelas quais se sente grato.

Sua sugestão é que este exercício seja feito por escrito.

"O ato de escrever desacelera nosso processo de pensamento e nos permite uma reflexão mais deliberada", pontua Wong. "Ao escrever, ficamos com um registro permanente das coisas pelas quais estamos agradecidos. Podemos voltar ao nosso diário de gratidão meses ou anos mais tarde e lembrar o que nos lembrar pelo que estávamos gratos."

Tradução de Clara Allain