'Como criar', nova série da Folha, trará conteúdo sobre parentalidade

Dúvidas são parte constante da tarefa de criar e educar. Sejam pais, avós ou tios, responsáveis por crianças e adolescentes normalmente se deparam com questões que parecem não ter resposta ou problemas que são como uma rua sem saída. Por isso, a parentalidade será tema da série "Como Criar", a ser publicada na Folha a partir de 5 de julho.

"Como criar", nova série da Folha, terá conteúdo sobre parentalidade - Lívia Serri Francoio

As reportagens vão levantar debates sobre questões práticas do dia a dia, como a abordagem ideal para falar com crianças e adolescentes sobre diferentes temas, conciliação de tarefas, e tendências, por exemplo. Também trará discussões sobre como melhorar relações e chamará atenção para temas importantes do universo da parentalidade.

O conteúdo da série será exclusivo para assinantes. Nesta semana de lançamento do especial online, a Folha traz uma oferta para que os leitores tenham acesso a todos os capítulos em primeira mão, com pagamento de R$ 9,90 por mês ao longo de um ano (67% de desconto).

Quem assinar também receberá três e-books com as reportagens das séries anteriores: "O Futuro do Bolsonarismo", "100 Lugares Incríveis no Brasil" e "Educação: Missão Professores". Poderá também acessar todo o conteúdo produzido pelo jornal, o que inclui reportagens, colunas, blogs, podcasts e newsletters exclusivas.

Os textos sobre parentalidade também contarão com dicas de leituras sobre diferentes temas e entrevistas exclusivas com especialistas que se destacam na área.

Durante todo o mês de julho será possível encontrar conteúdo da série no site e no jornal impresso. Além de reportagens, o especial também contará com colunistas, alguns dos quais estreantes na Folha.

Após o término, todos os textos sobre parentalidade terão o selo "Como criar", que indicará ao leitor que a reportagem em questão aborda temas que envolvem o desenvolvimento de crianças e adolescentes.