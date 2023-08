Calor forte pode exigir um protetor solar diferente

The New York Times

Com as temperaturas mundiais atingindo recordes neste verão no hemisfério norte, você talvez deva reconsiderar qual protetor solar está usando, dizem especialistas.

Os protetores solares não são todos iguais. Os dois tipos principais —mineral e químico— lidam com os raios ultravioleta (UV) do Sol de maneiras diferentes e, durante o clima extremamente quente, essas diferenças podem ser importantes.

Os dois tipos principais tipos de protetor são mineral e químico - Carmen Casado/The New York Times

Como os protetores solares funcionam?

Os protetores solares minerais —também conhecidos como físicos ou inorgânicos— contêm óxido de zinco ou dióxido de titânio. Eles criam uma barreira que reflete a luz ultravioleta antes que ela penetre na pele. Como os protetores solares minerais não são absorvidos, as formulações mais antigas geralmente davam uma sensação gordurosa e uma aparência esbranquiçada.

Formulações mais novas, feitas com nanopartículas minerais, "se dissolvem na pele muito bem", disse a doutora Jacqueline Watchmaker, dermatologista de Scottsdale, no Arizona, e porta-voz da Academia Americana de Dermatologia (AAD).

As pessoas que não gostam da textura mais espessa dos protetores solares minerais costumam usar protetores químicos —também chamados de orgânicos— em creme ou spray. Os ingredientes formam uma fina película protetora que absorve os raios UV e altera sua estrutura, convertendo-os em calor antes de penetrarem na pele.

Em última análise, os próprios produtos químicos são absorvidos pela corrente sanguínea, e as autoridades de saúde dizem que há necessidade de mais pesquisas para entender os impactos de segurança do uso em longo prazo.

Quando faz diferença?

Normalmente, "o melhor tipo de protetor solar é aquele que você usará repetidamente", informa a AAD em seu site.

O grupo recomenda o uso de qualquer protetor solar resistente à água, com FPS (Fator de Proteção Solar) igual ou superior a 30, que ofereça proteção de amplo espectro contra os raios UVA, que produzem o bronzeado e os sinais de envelhecimento, e os raios UVB, que produzem queimaduras de sol.

Mas durante ondas de calor extremas, quando as temperaturas atingem 32 graus ou mais, com alta umidade, durante pelo menos alguns dias os protetores solares minerais são preferíveis, de acordo com a doutora Watchmaker e o doutor Ross Radusky, do Centro de Pesquisa e Tratamento Dermatológico de Dallas, no Texas.

Os protetores solares químicos podem perder suas habilidades de filtragem quando expostos a temperaturas extremamente altas, disse Radusky, que também é porta-voz da AAD.

O calor extremo também significa mais suor, e o suor pode contribuir para a coceira e erupções cutâneas que algumas pessoas experimentam devido aos ingredientes dos protetores solares químicos, acrescentou Radusky. Mesmo na ausência de calor extremo, pessoas com pele sensível devem optar por filtros solares minerais, aconselha a AAD.

Aplique mais protetor solar, com mais frequência

Os hábitos também são importantes. Muitas pessoas aplicam apenas cerca de 20% a 50% da quantidade de protetor solar necessária para atingir a quantidade de FPS no rótulo, diz o AAD.

"Um adulto precisa de 28 gramas de protetor solar, que é cerca de um copinho de "shot", disse Watchmaker. "Recomendo a aplicação de dupla camada de protetor solar nas áreas do corpo mais expostas ao sol, como rosto, tórax e ombros."

Radusky recomenda levar um copo medidor.

Os protetores solares devem ser reaplicados pelo menos a cada duas horas e depois de nadar ou suar, mas "durante uma onda de calor você estará suando mais", então precisará reaplicar com mais frequência, acrescentou o relojoeiro.

Mantenha os frascos de protetor solar longe do calor

As temperaturas dentro de carros ou mochilas podem ser muito mais altas do que ao ar livre, portanto, considere como você armazena seu protetor solar.

Oito horas de exposição a temperaturas de 30o a 60o —C comuns quando os protetores solares são deixados ao sol ou em veículos— podem alterar irreversivelmente as características físicas de um filtro solar químico, resultando em diminuição da eficácia, segundo revelou um estudo de 2012 no Journal of the American Academy of Dermatology.

"Certifique-se de manter o protetor solar num ambiente mais fresco e escuro e guarde-o perto de seu cooler ou bolsa de gelo se for ficar sem ar-condicionado por um longo período de tempo", disse Radusky.

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves